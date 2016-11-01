В Чернівцях пройде масштабний форум малого та середнього бізнесу

8 грудня в Чернівцях відбудеться наймасштабніша підприємницька подія року – бізнес-форум «Буковина - край підприємців», що пройде в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича.
Бізнес-форум, який проводиться за підтримки ПриватБанку та Української спілки підприємців та промисловців, об’єднає понад 200 підприємців і тих, хто тільки мріє про власну справу. У програмі форуму дискусії бізнесу та представників регіональної влади, надихаючі історії успіху українських підприємців та фінансові “лайфхаки” від спеціалістів з банківської справи, бухгалтерії тощо.
«Головне завдання форуму – привернути увагу всіх жителів міста до того, що сьогодні підприємництво є найбільш реальним засобом забезпечити власну сім’ю, – говорить керівник напрямку «Малий і Середній бізнес» ПриватБанку Олександр Ніколенко. – Зі свого боку ми готові допомогти почати або розвинути малий бізнес порадами, консультаціями, пропозиціями та інноваційними сервісами й програмами фінансування, що будуть доступні для майбутніх підприємців».
Саме на форумі для малого бізнесу можна буде дізнатися про нові можливості підтримки малого бізнесу місцевою владою за рахунок компенсації частини відсотків за банківськими кредитами з місцевих бюджетів. Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від фахівців з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, еквайрингу.
Бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців» відкриється 8 грудня в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2). Форум починає роботу об 11:00 (реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.