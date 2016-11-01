Філії до Реєстру неприбуткових установ та організацій не включаються

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що ДФС в інформаційно-довідковому ресурсі "ЗІР" (підкатегорія 102.04) нагадує, що статус неприбуткової організації надається тільки підприємствам, установам та організаціям зі статусом юрособи.
Отже, відокремлені підрозділи неприбуткових організацій без статусу юрособи, включені до Реєстру неприбуткових установ на дату набрання чинності (13.08.2015 р.) Закону№652-VIII, не включаються до Реєстру з 01.01.2017 р.
Також їм не потрібно підтверджувати відповідність установчих документів вимогам, встановленим п. 133.4 ПКУ.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ