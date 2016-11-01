З нарахованих підприємцям доходів податок не утримується

Чернівецька ОДПІ нагадує, що юридична особа є податковим агентом до доходів, які вона нараховує та виплачує самозайнятій особі.
Якщо приватний підприємець надає копію документа, що підтверджує його державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності, податковий агент подає до державної фіскальної служби за місцем реєстрації податковий розрахунок за формою N 1-ДФ.
У такому розрахунку за формою N 1-ДФ податковий агент зазначає суму нарахованого і виплаченого доходу з ознакою доходу "157".
Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з таких доходів не утримується і не сплачується, оскільки приватний підприємець здійснює оподаткування такого доходу самостійно.
Отже, якщо підприємець надає документ про його реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності, податковий агент податок на доходи фізичних осіб не утримує.
Зазначена норма визначена пп. 14.1.180 ст.14, пп. 165.1.36 ст. 165 та п. 177.8 ст. 177 Податкового кодексу України.