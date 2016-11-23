В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.
Сергій Грабовський:
Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
Скликається позачергова cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд позачергової сесії міської ради виноситься питання: 1. Про хід виконання рішення міської ради від 12.08.2016 р. № 352 «Про встановлення мораторію (заборони) на введення в дію з 1 липня 2016 року підвищених цін та тарифів для населення на житлово-комунальні послуги в м.Чернівцях".
в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації, ІІІ поверх, каб. 301 (мала зала) відбудеться прес-конференція за участі начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Хохуляка В.В. та заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Босого О.Д. щодо необхідності до 1 січня 2017 року привести установчі документи громадських формувань у відповідність до норм Податкового кодексу України.
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців». (реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
Середа, 23.11.16: - 2 мільйони гривень субвенції на 3 села, проте дороги латаються і школи не закривають. - У Чернівцях руйнується житловий будинок, а чиновники не бачать загрози життю чернівчан. - Акації на вул. Гребінки у Чернівцях могли впасти на перехожих. - Одеса вирішила взяти приклад із Чернівців та перейняти досвід охорони культурних надбань. - Депутати міськради "намалювали" 400 млн грн, які вже завтра на сесії обіцяють повернути містові. - Спекуляції та чужі здобутки: "Рідне місто" вважає все найкраще у Чернівцях своїми досягненнями. - На прикордонних територіях тепер перевірятимуть не тільки документи, а й звірятимуть номер кузова. - 100 тисяч гривень отримають студенти за унікальні бізнес-ідеї. - Як вирощують столітні дуби на Кельменеччині. - 25 листопада в Чернівецькій обласній філармонії звучатимуть пісні Назарія Яремчука. - Стали відомі переможці конкурсу "Міні-світ краси - 2016".