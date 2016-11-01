БУКОВИНЦІ, ЯКІ НЕ ОФОРМИЛИ СУБСИДІЇ, СФОРМУВАЛИ 75% ЗАГАЛЬНОГО БОРГУ ЗА ГАЗ ПЕРЕД ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ"

З початком опалювального періоду значно зросла заборгованість побутових споживачів газу перед ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ".Найбільше нарощують борги клієнти компанії, які не скористалися державною допомогою. Наразі розмір заборгованості сягнув 65 мільйонів гривень. Задля уникнення подальшого накопичення боргів ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ" радить звертатися за оформленням державної допомоги. Бездіяльність споживачів призведе до припинення газопостачання.
Станом на початок листопада поточного року в Чернівецькій області налічується 86 тисяч абонентів, які не звернулися за державною допомогою для оплати послуг газопостачання та продовжують накопичувати заборгованість за використане блакитне паливо. Протягом жовтня борг таких споживачів газу зріс до 65,5 мільйонів гривень, що складає 74,9% від загальної суми заборгованості абонентів ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ".
«Буковинцям важливо знати, що відповідно до нової постанови Кабінету Міністрів, наявна заборгованість не є підставою для відмови у наданні субсидій. Тому ми радимо звертатися до органів соцзахисту за державною допомогою. Це полегшить процес погашення заборгованості і дозволить уникнути відключення від газопостачання», - наголошує директор ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ" Володимир Ляшенко.
Оформити субсидію може кожна сім'я, якщо її комунальні витрати перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу. Субсидія розраховується виходячи з доходу зареєстрованих у будинку (квартирі) осіб та оформляється на когось із членів сім'ї. Безробітні також можуть оформити державну допомогу. Нагадуємо, що для оформлення житлових субсидій необхідно заповнити заяву та декларацію про доходи. Зробити це можна, скориставшись відповідним посиланням на сайті http://teplo.gov.ua. Додаткові роз’яснення за цілодобовим телефоном гарячої лінії Кабінету Міністрів 15-45 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних).
У зв’язку із тривалою несплатою заборгованості з початку 2016 року ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ" довелося припинити газопостачання для 3875 домогосподарствам області. Лише у жовтні 796 абонентів отримали попередження про відключення від газопостачання. Варто зазначити, що відновлення газопостачання, для відключених споживачів, відбувається лише за наявності погашення заборгованості та сплати усіх витрат на роботи з припинення та відновлення газопостачання.