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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:30
24 листопада

З грудня буковинці купуватимуть алкоголь за новими цінами

12:59
24 листопада

Що робити, коли податок сплачено не на той рахунок

12:56
24 листопада

Умова перебування на єдиному податку – відсутність податкових боргів

12:56
24 листопада

Для кількості видів діяльності спрощенців немає обмежень

12:33
24 листопада

Почали діяти змінені правила дорожнього руху щодо прикордонних територій

11:47
24 листопада

Прикордонники на Буковині затримали 2 осіб і джип, запакований сигаретами

11:40
24 листопада

В Чернівцях пройде масштабний форум малого та середнього бізнесу

11:38
24 листопада

Філії до Реєстру неприбуткових установ та організацій не включаються

11:37
24 листопада

З нарахованих підприємцям доходів податок не утримується

11:33
24 листопада

У Чернівцях мільйонні доходи заробили 204 підприємці – спрощенці на ІІІ групі

11:29
24 листопада

БУКОВИНЦІ, ЯКІ НЕ ОФОРМИЛИ СУБСИДІЇ, СФОРМУВАЛИ 75% ЗАГАЛЬНОГО БОРГУ ЗА ГАЗ ПЕРЕД ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ"

19:47
23 листопада

"Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на пасажирські перевезення на 35%

19:38
23 листопада

Кабмін підвищив зарплати бюджетникам з 1 грудня

19:30
23 листопада

Які продукти подорожчають взимку і на скільки

19:25
23 листопада

Кого торкнеться підвищення мінімальної зарплати в 2017 р

19:09
23 листопада

На Буковині зафіксували шість випадків грипу

19:03
23 листопада

26 листопада Буковина вшановуватиме пам’ять жертв голодоморів

18:44
23 листопада

У Сторожинці до «Вікна життя» підкинули немовля

18:36
23 листопада

Чернівецький художник протестує проти вирубування міських дерев

17:24
23 листопада

Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області шукає балансоутримувачів для двох сховищ

14:21
23 листопада

Боротьба з хабарництвом на кордоні триває

14:19
23 листопада

У Білій Криниці відбудеться захід «Музей –місток між минулим та сьогоденням»

13:17
23 листопада

У Чернівцях горів житловий будинок

13:13
23 листопада

У Чернівцях рятувальники навчали студентів як діяти у разі виникнення пожежі

13:06
23 листопада

З нарахованих підприємцям доходів податок не утримується

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
23-25 листопада
23-25 листопада
24 листопада о 10.00
Скликається позачергова cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд позачергової сесії міської ради виноситься питання:
1. Про хід виконання рішення міської ради від 12.08.2016 р. № 352 «Про встановлення мораторію (заборони) на введення в дію з
1 липня 2016 року підвищених цін та тарифів для населення на житлово-комунальні послуги в м.Чернівцях".
24 листопада о 10.00
в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації, ІІІ поверх, каб. 301 (мала зала) відбудеться прес-конференція за участі начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Хохуляка В.В. та заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Босого О.Д. щодо необхідності до 1 січня 2017 року привести установчі документи громадських формувань у відповідність до норм Податкового кодексу України.
25 листопада о 13.00
в конференц-залі готелю «Буковина» за адресою вул. Головна, 141 Громадська організація «Словацько-Українське культурно-освітнє товариство» презентуватиме Європейську освітню програму “Free Student”.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.


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БУКОВИНЦІ, ЯКІ НЕ ОФОРМИЛИ СУБСИДІЇ, СФОРМУВАЛИ 75% ЗАГАЛЬНОГО БОРГУ ЗА ГАЗ ПЕРЕД ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ"

Сьогодні, 11:29 / Коментарів: 0
З початком опалювального періоду значно зросла заборгованість побутових споживачів газу перед ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ".Найбільше нарощують борги клієнти компанії, які не скористалися державною допомогою. Наразі розмір заборгованості сягнув 65 мільйонів гривень. Задля уникнення подальшого накопичення боргів ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ" радить звертатися за оформленням державної допомоги. Бездіяльність споживачів призведе до припинення газопостачання.

Станом на початок листопада поточного року в Чернівецькій області налічується 86 тисяч абонентів, які не звернулися за державною допомогою для оплати послуг газопостачання та продовжують накопичувати заборгованість за використане блакитне паливо. Протягом жовтня борг таких споживачів газу зріс до 65,5 мільйонів гривень, що складає 74,9% від загальної суми заборгованості абонентів ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ".

«Буковинцям важливо знати, що відповідно до нової постанови Кабінету Міністрів, наявна заборгованість не є підставою для відмови у наданні субсидій. Тому ми радимо звертатися до органів соцзахисту за державною допомогою. Це полегшить процес погашення заборгованості і дозволить уникнути відключення від газопостачання», - наголошує директор ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ" Володимир Ляшенко.

Оформити субсидію може кожна сім'я, якщо її комунальні витрати перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу. Субсидія розраховується виходячи з доходу зареєстрованих у будинку (квартирі) осіб та оформляється на когось із членів сім'ї. Безробітні також можуть оформити державну допомогу. Нагадуємо, що для оформлення житлових субсидій необхідно заповнити заяву та декларацію про доходи. Зробити це можна, скориставшись відповідним посиланням на сайті http://teplo.gov.ua. Додаткові роз’яснення за цілодобовим телефоном гарячої лінії Кабінету Міністрів 15-45 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних).

У зв’язку із тривалою несплатою заборгованості з початку 2016 року ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ" довелося припинити газопостачання для 3875 домогосподарствам області. Лише у жовтні 796 абонентів отримали попередження про відключення від газопостачання. Варто зазначити, що відновлення газопостачання, для відключених споживачів, відбувається лише за наявності погашення заборгованості та сплати усіх витрат на роботи з припинення та відновлення газопостачання.

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