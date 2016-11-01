П'ять буковинських газет роздержавлять: у Кіцмані, Путилі, Вижниці, Заставні і газету "Чернівці"

Кабінет міністрів України сьогодні, 23 листопада, затвердив список із 244-х друкованих видань, які висловили бажання взяти участь в першому етапі реформування засобів масової інформації.
Як повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук у мережі фейсбук, це понад половина комунальних ЗМІ в Україні, пише molbuk.ua.
"Мета реформи – позбавити ці ЗМІ державного впливу й зробити їх цікавими та інформативними. Пріоритетно будуть враховані думки колективів цих ЗМІ щодо шляхів трансформації видань. Таким чином, ми створюємо фундамент для появи в Україні мережі якісної місцевої преси, яка буде користуватися попитом у читачів. А сама країна робіть ще один крок на шляху до Європи, втілюючи на практиці європейські цінності", - зазначає він.
У списку ЗМІ, які очікують роздержавлення, оприлюдненому на сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення, є п'ять буковинських видань: районні газети "Вільне життя" (Кіцмань), "Карпати" (Путила), "Вижницькі обрії" (Вижниця), обласне видання Заставни "Голос краю", а також міська газета "Чернівці" й комунальне підприємство "Інформаційно-видавничий центр
"Чернівці".