Саміт Україна - ЄС у Брюсселі пройде, здебільшого, в секретному режимі - тет-а-тет!

Що, Де, Коли

у Ратуші відбудеться відкриття науково-практичного семінару «Досвід та перспективи управління об’єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх буферними (охоронними) зонами».

в Ратуші (каб.202) відбудеться прес-конференція міського голови Олексія Каспрука за участю начальника міського управління фізкультури та спорту Дмитра Макаренка, голови відокремленого підрозділу Федерації плавання Людмили Сідлецької, Заслуженого тренера України, голови тренерської ради України із стрільби з луку Олега Осипенка.

Скликається позачергова cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.

На розгляд позачергової сесії міської ради виноситься питання:

1. Про хід виконання рішення міської ради від 12.08.2016 р. № 352 «Про встановлення мораторію (заборони) на введення в дію з

1 липня 2016 року підвищених цін та тарифів для населення на житлово-комунальні послуги в м.Чернівцях".



в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації, ІІІ поверх, каб. 301 (мала зала) відбудеться прес-конференція за участі начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Хохуляка В.В. та заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Босого О.Д. щодо необхідності до 1 січня 2017 року привести установчі документи громадських формувань у відповідність до норм Податкового кодексу України .

в конференц-залі готелю «Буковина» за адресою вул. Головна, 141 Громадська організація «Словацько-Українське культурно-освітнє товариство» презентуватиме Європейську освітню програму “Free Student”.