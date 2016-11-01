Саміт Україна - ЄС у Брюсселі пройде, здебільшого, в секретному режимі - тет-а-тет!

Наш кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Не все так просто! "Половина саміту пройде в секретному форматі "тет-а-тет". Тобто, чотири президенти будуть спілкуватися віч-на-віч. Чотири президенти - це Президент України Петро Порошенко, президент Європейської Ради Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і президент Європарламенту Мартін Шульц , який спеціально прибуде на саміт зі Страсбурга ". Це я знаю певно! З Петра Порошенка зніматимуть "стружку" за корупцію і в тому числі за його кондитерське підприємство в Росії (Липецьк та область) і офшори.
БЕЗВІЗА НЕ БУДЕ! Якщо й буде, то навесні,
А потім ПУБЛІЧНО сторони обговорять імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Нідерланди не готові), в тому числі, в частині зони вільної торгівлі, запровадження безвізового режиму між Україною і Євросоюзом, питань регіональної безпеки і врегулювання конфлікту на Сході України, продовження санкцій ЄС проти Росії.
Завтра я братиму участь у прес-конференції! Пишіть ваші запитання до Петра Порошенка!