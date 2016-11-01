Коли призначали генпрокурора, деякі депутати за свій голос просили по мільйону, - віце-спікер

Сироїд розповіла, як нардепи беруть гроші за голосування
Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд в інтерв’ю «Главкому»зізналась, що деякі українські парламентарі «заробляють» величезні гроші, голосуючи чи ні за те чи інше питання.
«Коли треба 226 голосів, ціна голосу зростає. На жаль, це наша сумна реальність: голос має ціну в кеші, - зазначила вона. - Ціни коливаються. Беруть і вроздріб, і оптом. Ходять чутки, що коли розглядалося питання зняття недоторканності з Клюєва, то ще на комітеті за голос (проти зняття недоторканності. – «Главком») пропонували кілька сотень тисяч доларів. Коли йшлося про призначення генпрокурора в парламенті, то були такі, що просили за свій голос і по мільйону».
Втім, Сироїд зізналася, що їй особисто гроші у Раді за такі речі не пропонували. Щодо інших колег по «Самопомочі», вона зізналася, що не в курсі ситуації.
Вона також нагадала, що головна робота парламентаря як представника народу – контролювати уряд, як він збирає, витрачає гроші, як працює військо, податкова адміністрація. «А законодавча функція є похідною: подивилися, що погано працюють збройні сили – подумали, як покращити. А в нас контролем не займається ніхто взагалі. Всі тільки творять якісь закони. А потім ми навіть не знаємо, працюють ті закони чи ні. А як починаємо контролювати, це викликає страшенний спротив», - зазначила віце-спікер Ради.
Джерело: Главком