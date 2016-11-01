"Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на пасажирські перевезення на 35%

"Укрзалізниця" заклала в плані по зростанню капітальних інвестицій в 2017 році підвищення в тарифів на вантажоперевезення на 25%, на пасажирські перевезення - на 35%.
Про це повідомив член правління "Укрзалізниці" Ремігіуш Пашкевич під час телефонної конференції з інвесторами 22 листопада, передає БізнесЦензор з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами топ-менеджера, підвищення тарифів враховує не тільки зростання витрат внаслідок ослаблення курсу гривні, інфляції, але і зростаючий попит на залізничні перевезення.
Пашкевич зазначив, що в разі несхвалення Кабміном плану підвищення тарифів "Укрзалізниця" може переглянути програму капінвестицій, в тому числі, розділити її на дві частини і виконати другу в 2018 році.
Разом з тим, як зазначив член правління компанії, такий результат є небажаним.
"Як відомо, в Україні виник дефіцит рухомого складу для транспортування зернових. Згідно з нашими дослідженнями, проведеними спільно з Всесвітнім банком, виробництво зернових зростає щорічно і продовжить збільшуватися в наступні роки. Ми хотіли б модернізувати частину рухомого складу, а також придбати новий. Але ми Ми не можемо зробити без підвищення тарифів ", - пояснив Пашкевич.
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Відповідно до представленого інвесторам планом, ПАТ "Укрзалізниця" в 2017 році має намір збільшити обсяг капітальних інвестицій в 2,4 рази - до 27,4 млрд грн з 11,2 млрд грн, що плануються за підсумками 2016 року.
46% коштів "Укрзалізниця" планує направити на покупку основних засобів, 33% - на капітальне будівництво (переважно на модернізацію електромереж), 19% - на модернізацію рухомого складу, 2% - на інші потреби.
Ці капітальні інвестиції передбачається на 66% профінансувати з власних коштів, на 33% - за рахунок залучення нових кредитів, на 1% - за кошти інвесторів.
Як повідомлялося, останнє підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення 15% вступило чинності 30 квітня 2016 року.
Джерело: http://biz.censor.net.ua/n3015817