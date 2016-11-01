Кабмін підвищив зарплати бюджетникам з 1 грудня

Уряд на своєму засіданні 23 листопада прийняв постанову "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", передає прес-служба Міністерства соціальної соцполітики.
Проект акта був підготовлений міністерством з метою підвищення посадових окладів працівників окремих галузей бюджетної сфери у зв'язку з ростом з 1 грудня цього року мінімальної заробітної плати з 1450 до 1600 гривень.
Зокрема, постановою передбачено підвищення тарифної ставки працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС) на 150 гривень (на 12,7%) і встановлення її в розмірі 1 335 гривень. При цьому зберігається діючий грошовий розрив між мінімальною заробітною платою і тарифною ставкою працівника першого тарифного розряду ЄТС в сумі 265 гривень.