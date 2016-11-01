Які продукти подорожчають взимку і на скільки

В Україні найближчим часом майже в 1,5 рази подорожчає борщовий набір, так як вартість зберігання стає дедалі більше - піднімаються тарифи на електроенергію, опалення.
Такий прогноз експерта аграрних ринків УКАБ Євгена Дворника наводить сайт Сегодня.ua.
В цілому, на думку фахівців, найближчим часом темпи зростання інфляції прискоряться, проте зростання цін до кінця року не перевищить 2%.До чого призведе подорожчання комуналки
Значного зростання цін через комуналки очікувати не варто, в цілому по економіці комуналка призведе до збільшення інфляції на 0,5%, говорить старший аналітик Concorde Capital Олександр Паращій.
А на думку аналітика «Альпарі» Антона Козюри, зростання цін на комуналку стане приводом для зростання тарифів по всьому спектру ринку.
Гречка буде дешевшати до листопада-грудня (ціни знизиться з 28 до 23-25 грн за кілограм). А вже на початку наступного року вартість крупи може досягти 30 грн.
Вартість рису не зміниться за умови стабільного курсу гривні (цю крупу Україна імпортує), молочка подорожчає на 10%, а свинина взимку подешевшає в середньому на 7%.Ціни будуть рости на 1% в місяць
За прогнозами Мінекономрозвитку, інфляція на кінець 2016-го складе 14,1%, а в 2017 році - впаде до 8%. До кінця року, як передбачає Антон Козюра, ціни виростуть ще на 2%.
Олександр Паращій також вважає, що зростання цін буде становити близько 1% в місяць.
На початку наступного року на зростання цін також вплине підвищення мінімалки до 3200 грн (в січні).
В результаті різкої інфляції в минулому році змінилася структура споживчого кошика українців. Якщо раніше 50-55% доходу сім'ї витрачали на продукти, після інфляції, вважає експерт Олег Устенко, до 85% доходу українців з мінімальними зарплатами буде йти на продукти, решта - на комуналку - чим бідніша українці, тим болючіше «б'є» по їх бюджету інфляція.