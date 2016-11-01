Кого торкнеться підвищення мінімальної зарплати в 2017 р

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко розповів, кого торкнеться підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання користувача Facebook в групі 112. ua.
Підвищення мінімальної зарплати стосуватиметься всіх. Підвищується також перший тарифний розряд, і він буде підвищений практично на 300 грн, тобто з 1 січня тарифний розряд буде складати 1600 грн, жоден працівник не буде отримувати менше 3200. Але і тарифні розряди, які вище, будуть також проіндексовані відповідно до підвищенням першого тарифного розряду. Тобто підвищення зарплат відбудеться по всій мережі єдиної тарифної сітки в усіх розрядах тарифної сітки », - повідомив він.
Як повідомлялося, 3 листопада Кабмін направив в Раду доопрацьований проект закону про державний бюджет України на 2017 рік. В ході доопрацювання документа з урахуванням пропозицій народних депутатів уряд збільшив його витрати і доходи на 15,13 млрд грн, або приблизно на 2%. Також Кабмін заклав в доопрацьованому проекті держбюджету-2017 підвищення мінімальної зарплати з 1 січня до 3200 грн.