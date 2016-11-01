"Ми розглядаємо сценарій широкомасштабної агресії на сході України", - Генштаб

Українська армія розглядає сценарії ескалації конфлікту на Донбасі, а також початку широкомасштабної агресії щодо всієї держави.
Про це в інтерв'ю виданню BNS заявив глава генштабу і головнокомандувач армії України генерал Віктор Муженко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми розглядаємо сценарії від можливої ескалації конфлікту на південному сході України до широкомасштабної агресії щодо України", - підкреслив він.
Муженко зазначив, що за цими сценаріями військові відпрацьовують відповідні контрзаходи.
"Ці війська готуються до цього, комплектуються, і на сьогодні ми здатні протистояти Російській Федерації. Наскільки ми до цього готуємося, ми прогнозуємо, значить, ми вважаємо, що ці сценарії можуть бути реальні", - підсумував Муженко. Джерело: http://ua.censor.net.ua/n416223