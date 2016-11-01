На Буковині зафіксували шість випадків грипу

На Буковині зафіксовано шість випадків грипу. Хворобу поки що підтвердили лише клінічно, за симптомами, на результати аналізу з лабораторії ще чекають.
Про це повідомила директор департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Оксана Андрієць.
За її словами, недужі – молоді люди віком від 18 до 25 років. П’ятеро з них перебувають у інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні, один – у Кіцманській центральній районній лікарні.
За останні два тижні захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції на Буковині суттєво зросла. Так, за минулих 7 днів занедужала 3041 особа, і це більше, ніж за аналогічний період торік.
Найбільше людей хворіє у Чернівцях, а також у Новоселицькому та Вижницькому районах.
Джерело: Чернівецький промінь