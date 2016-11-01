26 листопада Буковина вшановуватиме пам’ять жертв голодоморів

26 листопада о 15.30
на розі вулиць Шевченка та Руської у Чернівцях відбудуться поминальні заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів та 70-х роковин голодомору на Буковині.
Цього дня буде проведено панахиди за жертвами голодоморів 1921 – 1922, 1932 – 1933 та 1946 – 1947 років в Україні.
Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації напередодні у населених пунктах області упорядкують пам’ятники, пам’ятні знаки, меморіали жертвам голодоморів та прилеглих до них територій.
У день пам’яті жертв голодоморів в обласному та районних центрах за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських і релігійних організацій передбачено покладання квітів, вінків та тематичних композицій до пам’ятних знаків та вшанування пам’яті загиблих хвилиною мовчання.26 листопада о 16.00
буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання
. Обласна державна адміністрація закликає буковинців із настанням темряви запалити і поставити свічку на підвіконня так, щоб її було видно з двору – на знак скорботи і пам’яті про мільйони загублених життів наших співвітчизників.
У цей день буде приспущено Державний Прапор України.
В навчальних закладах та установах культури будуть проведені тематичні уроки та виховні години «У пам’ять про скорботний 33-й», науково-практичні конференції «Пам’яті жертв голодоморів 1932 – 1933 рр., 1946 – 1947 рр.», конкурс студентських проектів «Голодомор – це геноцид нації», а для учнівської та студентської молоді буде організовано перегляд фільмів «Собор на крові», «Жнива розпачу», «Голодомор 1932 – 1933 рр.».
Планується, що в бібліотеках області будуть організовані тематичні книжкові виставки та презентації видань, години історичної пам’яті «Українське обличчя голодомору 1932 – 1933 рр.», присвячені вшануванню пам’яті жертв голодомору.
Чернівецька влада водночас звертається до керівників телеканалів та радіо з проханням присвятити ефір темі Голодомору та розмістити знак пам’яті або свічку в ефірі/на сайті/на шпальтах, водночас обмежити проведення розважальних програм, а також закликає буковинців обмежити проведення розважальних заходів на території області.