У Сторожинці до «Вікна життя» підкинули немовля

Два роки тому в Сторожинецькій ЦРЛ було створено "Вікно життя”. Це місце, куди породілля може принести свою дитину, якщо в силу обставин не змозі її виховувати.
А сьогодні вперше за весь час чергові лікарі виявили там дитину – хлопчика віком 5-7 діб.
Дитина ззовні виглядала повністю здоровою. Вага майже 2,8 кг, зріст – 50 см. Немовля було охайно одягнуте та дбайливо закутане в дві теплі ковдри.
Як розповіла завідуюча пологовим відділенням Сторожинецької ЦРЛ Валентина Манчуленко, хлопчика оглянули лікарі, після чого розмістили його в окремій дитячій палаті. Дитині проведуть необхідні обстеження.
Хлопчика переведуть у Відділення патології новонароджених Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні, де він пробуде приблизно два місяці.
"Хочу зауважити, що якщо мама передумає та визнає свій вчинок – вона буде мати можливість забрати цю дитину після того, як юридично доведе, що саме вона народила.
Якщо цього не відбудеться, в подальшому дитина буде передана в Будинок немовляти і я думаю, що для цього хлопчика знайдуться хороші батьки. ” – коментує пані Валентина."Вікно життя” – місце, де жінка, яка опинилася в складних життєвих обставинах і не може повноцінно доглядати дитину та змушена від неї відмовитися, могла залишити дитину, щоб передати її в надійні руки.
Це єдина в області ініціатива такого роду, а зроблена вона була за кошти благодійників.
Джерело: Чернівецький промінь