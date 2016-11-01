Чернівецький художник протестує проти вирубування міських дерев

На вулиці Гребінки спиляли чотири дерева. За якісним станом – нібито вирішила комісія міськради.
- Ці чотири дерева росли на вулиці Гребінки ще за молодості моєї бабусі, а тепер їх спиляли "на замовлення ПТУ", – обурюється чернівецький художник Тарас Полатайко. – І чому цих "дерев під зніс" немає в ратушному списку? – обурюється чернівецький митець Тарас Полатайко. – Серед адрес, за якими надані дозволи на знесення дерев протягом 18 жовтня-15 листопада 2016 року, вулиці Гребінки немає. Вчора я йду тут – рубають ці дерева... Я ці дерева знаю, я на них лазив дитиною. 90 років простояли шовковиця, клен і дві акації, і тут хтось вирішив їх зрубати. Нібито дали дозвіл "на замовлення ПТУ". Я запостив це на Фейсбуці, люди почали відгукуватися, і я зрозумів, що це в місті відбувається масово, ніхто не розуміє – на якій підставі, хто дає дозвіл...
Джерело: Чернівецький промінь