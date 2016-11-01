Хтось когось розпустить першим: або мер депутатів, або навпаки

Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад. Цього разу об`єднуються 6 громад. Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
в Ратуші (каб.202) відбудеться прес-конференція міського голови Олексія Каспрука за участю начальника міського управління фізкультури та спорту Дмитра Макаренка, голови відокремленого підрозділу Федерації плавання Людмили Сідлецької, Заслуженого тренера України, голови тренерської ради України із стрільби з луку Олега Осипенка.
Скликається позачергова cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд позачергової сесії міської ради виноситься питання: 1. Про хід виконання рішення міської ради від 12.08.2016 р. № 352 «Про встановлення мораторію (заборони) на введення в дію з 1 липня 2016 року підвищених цін та тарифів для населення на житлово-комунальні послуги в м.Чернівцях".
в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації, ІІІ поверх, каб. 301 (мала зала) відбудеться прес-конференція за участі начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Хохуляка В.В. та заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Босого О.Д. щодо необхідності до 1 січня 2017 року привести установчі документи громадських формувань у відповідність до норм Податкового кодексу України.
Хтось когось розпустить першим: або мер депутатів, або навпаки
Сьогодні, 18:26 / Коментарів: 0
Як би не хотіли депутати і чернівецький міський голова робити хорошу міну при поганій грі, нічого у них не виходить.
Депутати приймуть рішення – мер накладає вето. Депутати долають вето – мер знову щось робить їм наперекір. Так триває уже більше року. І нема на це ради. Питаємо голову фракції «Рідне місто» Василя Продана: «Допоки буде так?»
Каже голова фракції, що всім тепер на Буковині заправляє Бурбак. А колись казав Москаль, що Продан - «смотрящий» у Чернівцях»
Зробили ми висновок: нема у нас смотрящих. І на це також нема ради.