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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
19:25
23 листопада

Кого торкнеться підвищення мінімальної зарплати в 2017 р

19:09
23 листопада

На Буковині зафіксували шість випадків грипу

19:03
23 листопада

26 листопада Буковина вшановуватиме пам’ять жертв голодоморів

18:44
23 листопада

У Сторожинці до «Вікна життя» підкинули немовля

18:36
23 листопада

Чернівецький художник протестує проти вирубування міських дерев

17:24
23 листопада

Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області шукає балансоутримувачів для двох сховищ

14:21
23 листопада

Боротьба з хабарництвом на кордоні триває

14:19
23 листопада

У Білій Криниці відбудеться захід «Музей –місток між минулим та сьогоденням»

13:17
23 листопада

У Чернівцях горів житловий будинок

13:13
23 листопада

У Чернівцях рятувальники навчали студентів як діяти у разі виникнення пожежі

13:06
23 листопада

З нарахованих підприємцям доходів податок не утримується

13:05
23 листопада

Для кількості видів діяльності спрощенців немає обмежень

13:04
23 листопада

У Чернівцях мільйонні доходи заробили 204 підприємці – спрощенці на ІІІ групі

12:50
23 листопада

Сьогодні без води деякі вулиці Чернівців

12:21
23 листопада

Про функціонування "телефону довіри" в Управлінні Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області

12:17
23 листопада

Цьогоріч за субсидіями звернулося більше буковинців нім минулого року

12:15
23 листопада

Більше трьохсот представників бізнесу скористались податковими пільгами

12:14
23 листопада

Чернівецькі платники сплатили 200 тисяч радіоренти

12:12
23 листопада

Мільйонерам доведеться подбати про касовий апарат

12:11
23 листопада

Спроба переправи зірвана: На Буковині намагалися перемістити цигарки через кордон

11:06
23 листопада

У Чернівцях знову проблеми з водопостачанням

15:54
22 листопада

Буковинцям нагадують правила експлуатації пічного опалення

15:41
22 листопада

На Кіцманщині лісова охорона виявила незаконну рубку на майже 200 тис. грн

15:38
22 листопада

23 листопада – останній день подачі документів до рибного патруля Чернівців

12:59
22 листопада

Координаційний центр з надання правової допомоги та Державна служба зайнятості (Центральний апарат) об’єднали зусилля з метою забезпечення для громадян доступу до безоплатної правової допомоги

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Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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Що, Де, Коли
23 листопада о 10.00
у Ратуші відбудеться відкриття науково-практичного семінару «Досвід та перспективи управління об’єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх буферними (охоронними) зонами».
23 листопада о 12.00
в Ратуші (каб.202) відбудеться прес-конференція міського голови Олексія Каспрука за участю начальника міського управління фізкультури та спорту Дмитра Макаренка, голови відокремленого підрозділу Федерації плавання Людмили Сідлецької, Заслуженого тренера України, голови тренерської ради України із стрільби з луку Олега Осипенка.
23-25 листопада
23-25 листопада
24 листопада о 10.00
Скликається позачергова cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд позачергової сесії міської ради виноситься питання:
1. Про хід виконання рішення міської ради від 12.08.2016 р. № 352 «Про встановлення мораторію (заборони) на введення в дію з
1 липня 2016 року підвищених цін та тарифів для населення на житлово-комунальні послуги в м.Чернівцях".
24 листопада о 10.00
в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації, ІІІ поверх, каб. 301 (мала зала) відбудеться прес-конференція за участі начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Хохуляка В.В. та заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Босого О.Д. щодо необхідності до 1 січня 2017 року привести установчі документи громадських формувань у відповідність до норм Податкового кодексу України.
25 листопада о 13.00
в конференц-залі готелю «Буковина» за адресою вул. Головна, 141 Громадська організація «Словацько-Українське культурно-освітнє товариство» презентуватиме Європейську освітню програму “Free Student”.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00


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Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області шукає балансоутримувачів для двох сховищ

Сьогодні, 17:24 / Коментарів: 0
Відповідно до Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 253 та у зв’язку з ліквідацією ВАТ „Чернівціриба” та ВАТ „Чернівцім’ясопромсервіс”, регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області пропонує бажаючим стати новими балансоутримувачами об’єктів державної власності – сховища (м.Чернівці, вул. М.Тореза, 31) та сховища (м.Чернівці, вул. Коломийська, 9-а), взявши їх на відповідальне безоплатне зберігання.

З пропозиціями просимо звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-А, каб. № 3.

Контактний телефон для довідок: (0372) 55-42-35.

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