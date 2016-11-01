Боротьба з хабарництвом на кордоні триває

На українсько-румунській та українсько-молдовській ділянках кордону в межах Чернівецької області триває активна боротьба не тільки з контрабандою товарів та незаконною міграцією, а і з корупційними проявами як серед персоналу прикордонного відомства, так і серед осіб, які пропонують правоохоронцям неправомірну вигоду. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Якщо брати в цілому результати протидії корупційним проявам, то цього року з військової служби за негативними статтями звільнено 46 осіб, з них за службовою невідповідністю – 35. Були випадки, коли службових осіб понижували в тих посадах, які вони займали.
Варто зазначити, що протягом поточного року до персоналу підрозділів охорони кордону неодноразово здійснювалися підходи протиправними елементами, які намагалися втягнути персонал, пропонуючи грошову винагороду в обмін на сприяння у протиправній діяльності. Такі випадки траплялися як у пунктах пропуску так і на так званій «зеленій» ділянці кордону. Беручи до уваги останню, одним з прикладів відмови від хабара був випадок, коли військовослужбовець строкової служби, відмовився від запропонованих 1400 євро та затримав правопорушника.
Випадки втягування персоналу у протиправну діяльність фіксувалися і в пунктах пропуску як на українсько-румунському, так і на українсько-молдовському сегменті кордону. Одним з останніх випадків була пропозиція інспектору прикордонної служби ППр «Порубне» «закрити очі» на перевищення терміну перебування в Україні, в обмін чого іноземець пропонував 55 євро та 1200 гривень. За це громадянин Боснії і Герцеговини відповідатиме перед судом.
В цілому, з початку року в підрозділах охорони кордону Чернівецького загону було зафіксовано більше 20 випадків відмови прикордонників від неправомірної вигоди, що у кілька разів більше за аналогічний період минулого року (майже у 7 разів).
Нагадаємо, що за спробу дачі неправомірної вигоди згідно чинного законодавства передбачена кримінальна відповідальність.