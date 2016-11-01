У Чернівцях рятувальники навчали студентів як діяти у разі виникнення пожежі

У ході проведення інформаційної роботи працівники Управління ДСНС України у Чернівецькій області велику увагу приділяють роз’ясненню правил безпеки для молоді, адже у юному віці якраз формується культура безпеки особистості. Окрім цього, також важливо регулярно проводити роз’яснювальну роботу серед педагогів різних навчальних закладів, тому що саме працівники освіти під час навчального процесу зможуть передати власні знання дітям, тим самим охопити більше коло людей і навчити їх безпечної поведінки.
З цією метою 22 листопада буковинські рятувальники завітали до гуртожитку Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, де провели зустріч зі студентами та педагогічним колективом закладу, а також працівниками гуртожитку.
У ході бесіди вогнеборці закцентували увагу присутніх на важливості дотримання правил пожежної безпеки в осінньо-зимовий період, розповіли, до чого може призвести ігнорування цих правил. Оскільки зараз триває опалювальний сезон, рятувальники нагадали студентам і працівникам, яких заходів слід вжити, щоб уберегти свою оселю від пожежі у таких період. Зокрема, працівники Управління закликали всіх бути уважними при користуванні електрообігрівачами та пічним опаленням: не вмикати кілька обігрівачів одночасно, адже це може призвести до перевантаження електромережі; не залишати їх ввімкненими, коли вдома нікого нема; не сушити за допомогою обігрівачів одяг та не розміщувати поблизу печей легкозаймисті речі.
Фахівці Управління ДСНС нагадали також працівникам та студентам закладу порядок правильних дій у разі виникнення пожежі в місцях з масовим перебуванням людей. Рятувальники розповіли присутнім про їхні обов’язки під час проведення евакуації, звернули увагу, що за таких умов важливо утримувати вільними виходи із приміщення, щоб не було натовпу і кожен зміг без паніки і відповідно до плану евакуації покинути приміщення. Наостанок вогнеборці роздали студентам та працівникам інформаційні листівки і вручили плакати із зазначеними правилами пожежної безпеки.