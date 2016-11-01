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Новини
13:17
23 листопада

У Чернівцях горів житловий будинок

13:13
23 листопада

У Чернівцях рятувальники навчали студентів як діяти у разі виникнення пожежі

13:06
23 листопада

З нарахованих підприємцям доходів податок не утримується

13:05
23 листопада

Для кількості видів діяльності спрощенців немає обмежень

13:04
23 листопада

У Чернівцях мільйонні доходи заробили 204 підприємці – спрощенці на ІІІ групі

12:50
23 листопада

Сьогодні без води деякі вулиці Чернівців

12:21
23 листопада

Про функціонування "телефону довіри" в Управлінні Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області

12:17
23 листопада

Цьогоріч за субсидіями звернулося більше буковинців нім минулого року

12:15
23 листопада

Більше трьохсот представників бізнесу скористались податковими пільгами

12:14
23 листопада

Чернівецькі платники сплатили 200 тисяч радіоренти

12:12
23 листопада

Мільйонерам доведеться подбати про касовий апарат

12:11
23 листопада

Спроба переправи зірвана: На Буковині намагалися перемістити цигарки через кордон

11:06
23 листопада

У Чернівцях знову проблеми з водопостачанням

15:54
22 листопада

Буковинцям нагадують правила експлуатації пічного опалення

15:41
22 листопада

На Кіцманщині лісова охорона виявила незаконну рубку на майже 200 тис. грн

15:38
22 листопада

23 листопада – останній день подачі документів до рибного патруля Чернівців

12:59
22 листопада

Координаційний центр з надання правової допомоги та Державна служба зайнятості (Центральний апарат) об’єднали зусилля з метою забезпечення для громадян доступу до безоплатної правової допомоги

12:58
22 листопада

В чернівецькій податковій - «тиждень права»

12:51
22 листопада

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили 12 млн. грн.

12:50
22 листопада

Умова перебування на єдиному податку – відсутність податкових боргів

12:36
22 листопада

Ринок транспортних послуг у січні–жовтні 2016 року

12:28
22 листопада

У Чернівецькій області заочно судитимуть учасника терористичної організації «ДНР»

12:26
22 листопада

Чернівчани з депозитів сплатили 45 млн. грн. податку

12:25
22 листопада

Цьогоріч на податкових пільгах чернівецький бізнес заощадив 180,5 млн. грн.

14:16
21 листопада

Дні Пауля Целана в Чернівцях (заходи)

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Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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Що, Де, Коли
23 листопада о 10.00
у Ратуші відбудеться відкриття науково-практичного семінару «Досвід та перспективи управління об’єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх буферними (охоронними) зонами».
23 листопада о 12.00
в Ратуші (каб.202) відбудеться прес-конференція міського голови Олексія Каспрука за участю начальника міського управління фізкультури та спорту Дмитра Макаренка, голови відокремленого підрозділу Федерації плавання Людмили Сідлецької, Заслуженого тренера України, голови тренерської ради України із стрільби з луку Олега Осипенка.
23 листопада о 14.00
у конференц-залі готельно-туристичного комплексу «Буковина»(вул.Головна, 141) відбудеться прес-конференція депутата Чернівецької міської ради, керівника фракції «Рідне місто» Василя Продана та депутата Чернівецької міської ради фракції «Рідне місто» Ростислава Білика.
23 листопада о 14:20
у ліцеї № 4 (актовий зал, І поверх, вул. Небесної Сотні 18а) відбудеться читання і обговорення двомовної книжки американського письменника Ейтана Борітцера «Що таке Смерть?», яка побачила світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці».
23-25 листопада
23-25 листопада
24 листопада о 10.00
в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації, ІІІ поверх, каб. 301 (мала зала) відбудеться прес-конференція за участі начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Хохуляка В.В. та заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Босого О.Д. щодо необхідності до 1 січня 2017 року привести установчі документи громадських формувань у відповідність до норм Податкового кодексу України.
25 листопада о 13.00
в конференц-залі готелю «Буковина» за адресою вул. Головна, 141 Громадська організація «Словацько-Українське культурно-освітнє товариство» презентуватиме Європейську освітню програму “Free Student”.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00


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Для кількості видів діяльності спрощенців немає обмежень

Сьогодні, 13:05 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Податковим кодексом не передбачено обмежень для фізосіб-підприємців щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку
Згідно з пп. 5 п. 298.3 ПКУ у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010) затверджена наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 р.№457.
До реєстру платників єдиного податку вносяться, зокрема відомості про види господарської діяльності (п. 299.7 ПКУ).
Отже, на підставі поданої фізособою-підприємцем заяви про застосування спрощеної системи оподаткування до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про види господарської діяльності, за умови, що ці види діяльності дають право застосовувати спрощену систему оподаткування. При цьому ПКУ не передбачено обмежень для фізичних осіб - підприємців щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку.
Докладніше з цього питання,- в підкатегорії 107.01 ресурсу "ЗІР".
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