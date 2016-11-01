У Чернівцях мільйонні доходи заробили 204 підприємці – спрощенці на ІІІ групі

За даними податкової звітності за 9 місяців 2016 року обсяги доходу, отриманого від підприємницької діяльності у понад мільйон гривень задекларували 204 підприємці - єдинники, які працюють на ІІІ групі. Порівняно із минулорічними показниками, кількість підприємців з мільйонними доходами збільшилась на 120 бізнесменів, або більш, ніж удвічі. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Мільйонери, які обрали спрощену систему оподаткування, задекларували за три квартали цього року 419,4 млн. грн. доходу, що більш, ніж удвічі перевищує минулорічні показники.
Загалом 2782 платники єдиного податку – фізичні особи, які обрали ІІІ групу спрощеного оподаткування, задекларували 984,8 млн. грн. доходу, що на 479,5 млн. грн., або майже на п’ятдесят відсотків більше показників минулого року.
Звертаємо увагу, що до платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи, належать фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень. (п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ).