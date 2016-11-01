Сьогодні без води деякі вулиці Чернівців

У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Комарова №30, сьогодні до 20:00 буде припинено водопостачання в районі вулиць Героїв Майдану № 85, 87, 97, 97А, 99, 101, 103, 103А, 103Б, 103В, 103Г, Комарова №32, 54.
У зв’язку з перепідключенням водопровідних мереж по вул. Головна №281, яке виконує підрядна організація, 23.11.2016 року до 18.00 буде припинено водопостачання в будинках по вулиці Головна № 277, 277А, 277Б, 279, 279А, 279Б, 279В, 279Г, 279Д, 281, 283, 281А, 285, 285А, 285Б, 285В, 285Г, 285Д та прилеглих. КП «Чернівціводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності.
Джерело: acc.cv.ua