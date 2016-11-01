Цьогоріч за субсидіями звернулося більше буковинців нім минулого року

Надання населенню області субсидій
у жовтні 2016 року
У січні–жовтні п.р. до служби субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 101,1 тис. домогосподарств (на 34,8% більше, ніж у січні–жовтні 2015р.). Субсидії призначено 93,9 тис. домогосподарств (92,9% від тих, які за ними звернулися). У порівнянні з січнем–жовтнем 2015р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась у 1,7 раза. Про це повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій обл.
У розрахунку на одне домогосподарство сума призначеної субсидії у жовтні п.р. становила 398,0 грн. проти 248,6 грн. у жовтні 2015р.
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 30,4% домогосподарств області (у 1,6 раза більше, ніж у жовтні 2015р.).
Крім того, за субсидіями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою в січні–жовтні п.р. звернулося 27,0 тис. домогосподарств (на 34,5% більше, ніж за січень–жовтень 2015р.).
Субсидії цього виду призначено 14,0 тис. домогосподарств, що складало 51,7% від тих, які за ними звернулися. У порівнянні з січнем–жовтнем 2015р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась на 8,5%.
Середній розмір призначеної у жовтні п.р. субсидії на одне домогосподарство становив 1894,6 грн. проти 1386,8 грн. у жовтні 2015р.