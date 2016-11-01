Більше трьохсот представників бізнесу скористались податковими пільгами

За даними податкових звітів по пільгах за дев’ять місяців цього року 304 платники, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, отримали 329 пільг щодо сплати трьох видів податків, зборів та інших обов’язкових платежів на загальну суму 180,5 млн. грн. (податок на додану вартість, податок на прибуток та майно). Порівняно з відповідним періодом минулого року сума податкових пільг збільшилась на 40,6 млн. грн.
По фактичних сумах наданих пільг за три квартали 2016 року найбільшу питому вагу займають пільги по податку на додану вартість – 149,7 млн. грн. У порівнянні з попереднім роком сума пільг із цього податку збільшилась на 27,5 млн. грн.
Упродовж дев’яти місяців цього року чернівецькі платники використали на 27,1 млн. грн. податкових пільг з податку на майно (земельний податок) та 3,6 млн. грн. з податку на прибуток підприємств.
Підприємства, що отримали пільги упродовж цього року, сплатили до зведеного бюджету 295,8 млн. грн. податків, при цьому отримавши пільг на суму 180,5 млн. грн.
Сутність пільгового оподаткування закладено у нормах Податкового кодексу України, статтею 30 якого встановлено, що податкова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору або ж сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності особливостей, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.