Чернівецькі платники сплатили 200 тисяч радіоренти

Цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до державного бюджету 197,9 тис. грн. збору за користування радіочастотним ресурсом, що на 49,9 тис. грн., або на чверть перевищує надходження за аналогічний період 2015 року.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що відповідно до п. 254.1 ст. 254 Податкового кодексу України (далі ПКУ) платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:
- ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
- ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;
- дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;
- дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.
Згідно ст.254.3 ПКУ об'єктом оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.
Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України встановлені п.254.4 ст.254 ПКУ.