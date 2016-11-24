У Чернівцях знову проблеми з водопостачанням

Як повідомляє прес-служба міської ради в зв’язку з виконанням планових робіт на ділянці магістрального водогону від н/ст. «Шубранець» до РЧВ «Попова» 24.11.2016 року та 25.11.2016 року подача води буде здійснюватись наступним чином.Район міста, обмежений вулицями:
Проспект Незалежності, Героїв Майдану, Південно-Кільцева, Руська, Головна, буде забезпечуватися водопостачанням з пониженим тиском з 10.00 до 19.00 год. 24.11.2016 року та 25.11.2016 року. Подача води буде відсутня:
з 22.00 год. 24.11.2016 року до 7.00 год. 25.11.2016 року
з 22.00 год. 25.11.2016 року до 7.00 год. 26.11.2016 року На вулицях:
Щербанюка, Достоєвського, Кобилянської, Соборній площі, Котляревського, О.Богомольця, Гакмана, Кафедральній, Дзержика, Горіхівська, Заставнянська, Стрийська та прилеглих водопостачання буде відсутнє :
з 10.00 год. до 19.00 год. 24.11.2016 року
з 22.00 год. 24.11.2016 року до 7.00 год. 25.11.2016 року
з 10.00 год. до 19.00 год. 25.11.2016 року
з 22.00 год. 25.11.2016 року до 7.00 год. 26.11.2016 року.
Просимо здійснити необхідний запас водиВодопостачання Садгірського району та вулиць:
Золочівської, Бережанської, Рогатинської, Тисменецької, Чортківської, Гусятинської, М.Олімпіади, Руської, Фастівської, Гагаріна, Севастопольської буде здійснюватися без обмеження.
У разі необхідності підвезення води автоцистернами просимо звертатись за телефоном 54-73-54.
КП «Чернівціводоканал» дякує за порозуміння.