У Конгресі США свої плани щодо перезавантаження відносин з Росією - The Washington Post

Cенатори Ліндсі Ґрем і Джон МаккейнПеред інавгурацією нового президента Дональда Трампа, сенатори Джон Маккейн і Ліндсі Ґрем очолять делегацію, яка відвідає Україну, Грузію та ЕстоніюПлани новообраного президента Дональда Трампа щодо перезавантаження американсько-російських відносин вже стикаються із сильним опором з боку зовнішньополітичної спільноти Вашингтона, яка наполягає на необхідності протистояти діям Росії у США та в світі. Ця боротьба стане для Трампа першою перевіркою його здатності кардинальним чином змінити закордонну політику США попри волю істеблішменту.Про це йдеться у статті політичного оглядача Джоша Роґина, опублікованій у виданні The Washington Post.Протягом всієї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв знайти спільну мову з урядом Володимира Путіна та висловлював сумніви щодо реальності і значущості різних порушень і втручання Росії, включаючи хакерські атаки, спрямовані проти головних політичних організацій, і втручання в процес виборів в США. Тепер, коли Трампа обрано президентом, конгресмени та спостерігачі з обох партій побоюються, що його команда внесе такі зміни у двосторонні відносини, які не тільки дозволять Москві уникнути відповідальності за її погану поведінку, але й зашкодять інтересам США і їхніх європейських союзників.Боротьба у Вашингтоні за припинення «російської весни» Трампа, почалася минулого тижня, коли голова комітету Сенату у справах збройних сил Джон Маккейн назвав план Трампа зі співробітництва з урядом Росії в Сирії «неприйнятним» і публічно зажадав від майбутньої адміністрації виступити проти Росії за скоєні нею у Сирії звірства. Маккейн і сенатор Ліндсі Ґрем розробили детальний план протистояння новій політиці Трампа щодо Росії. «Моя точка зору не змінилася, незважаючи на те, що Трамп переміг. Росіяни - небезпечні, і їх необхідно приборкати, - сказав Ґрем. - Він є головнокомандувачем, але у Конгресу теж є право голосу і роль відігравати у цьому питанні».Як повідомляє Роґин, перед тим, як Трамп складе присягу, Маккейн і Ґрем очолять конгресову делегацію США, яка відвідає Україну, Грузію та Естонію, щоб запевнити цих європейських партнерів у тому, що Вашингтон все ще рішуче має намір протистояти агресії Росії. Починаючи з січня Маккейн і Ґрем проведуть низку слухань, на яких будуть обговорюватися неприпустимі дії Росії в світі, в тому числі її воєнні злочини в Сирії, кібератаки, пропагандистські кампанії і погрози на адресу країн Балтії.Крім того, за словами Ґрема, він має намір скористатися своєю посадою голови підкомітету із закордонних операцій в сенатському комітеті з асигнувань, щоб домогтися виділення європейським союзникам нової партії фінансової допомоги на протистояння Москві.Хоча Трамп відкинув заяви американського розвідувального співтовариства про те, що російський уряд несе відповідальність за кібератаки і публікацію в ЗМІ секретних документів, спрямовані на те, щоб вплинути на хід виборів в США, більшість членів Конгресу мають намір домогтися якоїсь реакції або навіть покарання для Росії. Минулого тижня сенатор Бен Кардин, демократ з комітету Сенату з міжнародних відносин, написав в Washington Post, що Росію необхідно притягнути до відповідальності за втручання в американську політику. Він також пообіцяв винести на розгляд законопроект, який дозволить протистояти діям Росії в Сирії і в Україні, і підтримати Європейську ініціативу в галузі зміцнення демократії, щоб збільшити фінансування країн, вимушених боротися з втручанням Росії у їх політику. У Палаті представників також розглядається новий законопроект про посилення санкцій щодо Росії.«Конгрес намагається максимально вплинути на політику щодо Росії, перш ніж вона буде остаточно сформульован», - зазначила Гедер Конлі, керівник Європейської програми в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. За її словами, поки що неясно, яку саме форму прийме політика Трампа щодо Росії, тому що він ще не зробив призначення на ключові посади в сфері національної безпеки. Однак процедура затвердження стане для членів нового Конгресу ще однією можливістю перевірити позиції чиновників адміністрації після інавгурації президента.Плани Трампа з перезавантаження відносин з Росією можуть підтримати деякі прихильники полтики невтручання в Конгресі, такі, як сенатор Ренд Полі член Палати представників Дейна Рорабакер. Однак більшість експертів вважає, що зближення з Путіним в кінцевому підсумку стане для Трампа вкрай непрактичним в політичному сенсі, тому що він скоро зрозуміє, що ця угода вкрай невигідна. Це пояснюється тим, що стратегія втручання в політику глибоко вкорінена в російській закордонній політиці, ставши елементом довгострокової стратегії щодо підриву стабільності і віри в західні ліберальні демократії.«У певний момент нова адміністрація розчарується в Росії, навіть якщо їм вдасться домовитися з деяких питань», - зазначила Аліна Полякова, старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council. У новій доповіді центру детально описується, як Росія користувалася публічними і прихованими інструментами, щоб сприяти підйому проросійських партій в декількох західноєвропейських країнах, в тому числі у Великобританії, Франції і Німеччині.«Москва вважає позитивні цінностіЗаходу - плюралізм і відкритість - слабкими місцями, якими необхідно користуватися, - пише колишній прем'єр-міністр Польщі Радек Сікорський у вступі до цієї доповіді. – Неприховані спроби Кремля вплинути на хід президентських виборів в США повинні стати стимулом для демократичного опору».Навіть президент Обама, який не раз піддавався обґрунтованій критиці за своє надмірно оптимістичне ставлення до потенційної можливості співпраці з Росією, публічно закликає Трампа двічі подумати, перед тим як перебудовуватиполітику США щодо Росії.Ставши президентом, Трамп матиме право ігнорувати факти і заклики союзників про необхідність протистояти Путіну. Однак багато хто у Вашингтоні сподівається, що їм вдасться - шляхом тиску і переконання - запобігти початку нового перезавантаження відносин з Росією, - пише політичний оглядач Джош Роґин у виданні The Washington Post.