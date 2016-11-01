У Конгресі США свої плани щодо перезавантаження відносин з Росією - The Washington Post

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15:54
22 листопада

Буковинцям нагадують правила експлуатації пічного опалення

15:41
22 листопада

На Кіцманщині лісова охорона виявила незаконну рубку на майже 200 тис. грн

15:38
22 листопада

23 листопада – останній день подачі документів до рибного патруля Чернівців

12:59
22 листопада

Координаційний центр з надання правової допомоги та Державна служба зайнятості (Центральний апарат) об’єднали зусилля з метою забезпечення для громадян доступу до безоплатної правової допомоги

12:58
22 листопада

В чернівецькій податковій - «тиждень права»

12:51
22 листопада

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили 12 млн. грн.

12:50
22 листопада

Умова перебування на єдиному податку – відсутність податкових боргів

12:36
22 листопада

Ринок транспортних послуг у січні–жовтні 2016 року

12:28
22 листопада

У Чернівецькій області заочно судитимуть учасника терористичної організації «ДНР»

12:26
22 листопада

Чернівчани з депозитів сплатили 45 млн. грн. податку

12:25
22 листопада

Цьогоріч на податкових пільгах чернівецький бізнес заощадив 180,5 млн. грн.

14:16
21 листопада

Дні Пауля Целана в Чернівцях (заходи)

12:56
21 листопада

Буковинка намагалась передати в установу виконання покарань наркотичний засіб

12:39
21 листопада

Чернівецьким виробникам повернули 49,3 млн. грн. ПДВ

12:37
21 листопада

Звільнено від податків благодійну допомогу від релігійних організацій

11:43
21 листопада

Для чернівецьких школярів провели уроки безпеки

11:41
21 листопада

У чернівецькому ліцеї дискутуватимуть про любов, смерть та красу

11:25
21 листопада

Бюджет Чернівців від торгівлі отримав 209 мільйонів

11:25
21 листопада

Цьогоріч на податкових пільгах чернівецький бізнес заощадив 180,5 млн. грн.

11:24
21 листопада

Критерії визначення малих, середніх та великих платників

19:34
19 листопада

На Хотинщині планують створити геріатричний пансіонат

17:22
19 листопада

Від початку року на Буковині зникло більше трьох сотень людей

15:19
19 листопада

У Боянах водій помер за кермом через серцевий напад

14:05
19 листопада

За фактом перекриття траси «Чернівці – Порубне» розпочато кримінальне провадження

11:55
19 листопада

Ощадливі буковинці зможуть отримати субсидійні гроші на руки

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Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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Що, Де, Коли
22 листопада о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Олексія Гайдая на тему: «Про готовність служб до роботи в складних погодних умовах зимового періоду».
22 листопада о 14.00
вул. Заньковецької, буд.6, офіс Чернівецької обласної організації РПЛ відбудеться прес-конференція депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка на тему: «Підсумки роботи депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка за рік».
22 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
23 листопада о 10.00
у Ратуші відбудеться відкриття науково-практичного семінару «Досвід та перспективи управління об’єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх буферними (охоронними) зонами».
23 листопада о 14:20
у ліцеї № 4 (актовий зал, І поверх, вул. Небесної Сотні 18а) відбудеться читання і обговорення двомовної книжки американського письменника Ейтана Борітцера «Що таке Смерть?», яка побачила світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці».
23-25 листопада
23-25 листопада
24 листопада о 10.00
в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації, ІІІ поверх, каб. 301 (мала зала) відбудеться прес-конференція за участі начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Хохуляка В.В. та заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Босого О.Д. щодо необхідності до 1 січня 2017 року привести установчі документи громадських формувань у відповідність до норм Податкового кодексу України.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00
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У Конгресі США свої плани щодо перезавантаження відносин з Росією - The Washington Post

Сьогодні, 16:08 / Коментарів: 0
У Конгресі США свої плани щодо перезавантаження відносин з Росією - The Washington Post

Cенатори Ліндсі Ґрем і Джон Маккейн


Перед інавгурацією нового президента Дональда Трампа, сенатори Джон Маккейн і Ліндсі Ґрем очолять делегацію, яка відвідає Україну, Грузію та Естонію

Плани новообраного президента Дональда Трампа щодо перезавантаження американсько-російських відносин вже стикаються із сильним опором з боку зовнішньополітичної спільноти Вашингтона, яка наполягає на необхідності протистояти діям Росії у США та в світі. Ця боротьба стане для Трампа першою перевіркою його здатності кардинальним чином змінити закордонну політику США попри волю істеблішменту.

Про це йдеться у статті політичного оглядача Джоша Роґина, опублікованій у виданні The Washington Post.

Протягом всієї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв знайти спільну мову з урядом Володимира Путіна та висловлював сумніви щодо реальності і значущості різних порушень і втручання Росії, включаючи хакерські атаки, спрямовані проти головних політичних організацій, і втручання в процес виборів в США. Тепер, коли Трампа обрано президентом, конгресмени та спостерігачі з обох партій побоюються, що його команда внесе такі зміни у двосторонні відносини, які не тільки дозволять Москві уникнути відповідальності за її погану поведінку, але й зашкодять інтересам США і їхніх європейських союзників.

Боротьба у Вашингтоні за припинення «російської весни» Трампа, почалася минулого тижня, коли голова комітету Сенату у справах збройних сил Джон Маккейн назвав план Трампа зі співробітництва з урядом Росії в Сирії «неприйнятним» і публічно зажадав від майбутньої адміністрації виступити проти Росії за скоєні нею у Сирії звірства. Маккейн і сенатор Ліндсі Ґрем розробили детальний план протистояння новій політиці Трампа щодо Росії. «Моя точка зору не змінилася, незважаючи на те, що Трамп переміг. Росіяни - небезпечні, і їх необхідно приборкати, - сказав Ґрем. - Він є головнокомандувачем, але у Конгресу теж є право голосу і роль відігравати у цьому питанні».

Як повідомляє Роґин, перед тим, як Трамп складе присягу, Маккейн і Ґрем очолять конгресову делегацію США, яка відвідає Україну, Грузію та Естонію, щоб запевнити цих європейських партнерів у тому, що Вашингтон все ще рішуче має намір протистояти агресії Росії. Починаючи з січня Маккейн і Ґрем проведуть низку слухань, на яких будуть обговорюватися неприпустимі дії Росії в світі, в тому числі її воєнні злочини в Сирії, кібератаки, пропагандистські кампанії і погрози на адресу країн Балтії.

Крім того, за словами Ґрема, він має намір скористатися своєю посадою голови підкомітету із закордонних операцій в сенатському комітеті з асигнувань, щоб домогтися виділення європейським союзникам нової партії фінансової допомоги на протистояння Москві.

Хоча Трамп відкинув заяви американського розвідувального співтовариства про те, що російський уряд несе відповідальність за кібератаки і публікацію в ЗМІ секретних документів, спрямовані на те, щоб вплинути на хід виборів в США, більшість членів Конгресу мають намір домогтися якоїсь реакції або навіть покарання для Росії. Минулого тижня сенатор Бен Кардин, демократ з комітету Сенату з міжнародних відносин, написав в Washington Post, що Росію необхідно притягнути до відповідальності за втручання в американську політику. Він також пообіцяв винести на розгляд законопроект, який дозволить протистояти діям Росії в Сирії і в Україні, і підтримати Європейську ініціативу в галузі зміцнення демократії, щоб збільшити фінансування країн, вимушених боротися з втручанням Росії у їх політику. У Палаті представників також розглядається новий законопроект про посилення санкцій щодо Росії.

«Конгрес намагається максимально вплинути на політику щодо Росії, перш ніж вона буде остаточно сформульован», - зазначила Гедер Конлі, керівник Європейської програми в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. За її словами, поки що неясно, яку саме форму прийме політика Трампа щодо Росії, тому що він ще не зробив призначення на ключові посади в сфері національної безпеки. Однак процедура затвердження стане для членів нового Конгресу ще однією можливістю перевірити позиції чиновників адміністрації після інавгурації президента.

Плани Трампа з перезавантаження відносин з Росією можуть підтримати деякі прихильники полтики невтручання в Конгресі, такі, як сенатор Ренд Полі член Палати представників Дейна Рорабакер. Однак більшість експертів вважає, що зближення з Путіним в кінцевому підсумку стане для Трампа вкрай непрактичним в політичному сенсі, тому що він скоро зрозуміє, що ця угода вкрай невигідна. Це пояснюється тим, що стратегія втручання в політику глибоко вкорінена в російській закордонній політиці, ставши елементом довгострокової стратегії щодо підриву стабільності і віри в західні ліберальні демократії.

«У певний момент нова адміністрація розчарується в Росії, навіть якщо їм вдасться домовитися з деяких питань», - зазначила Аліна Полякова, старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council. У новій доповіді центру детально описується, як Росія користувалася публічними і прихованими інструментами, щоб сприяти підйому проросійських партій в декількох західноєвропейських країнах, в тому числі у Великобританії, Франції і Німеччині.

«Москва вважає позитивні цінностіЗаходу - плюралізм і відкритість - слабкими місцями, якими необхідно користуватися, - пише колишній прем'єр-міністр Польщі Радек Сікорський у вступі до цієї доповіді. – Неприховані спроби Кремля вплинути на хід президентських виборів в США повинні стати стимулом для демократичного опору».

Навіть президент Обама, який не раз піддавався обґрунтованій критиці за своє надмірно оптимістичне ставлення до потенційної можливості співпраці з Росією, публічно закликає Трампа двічі подумати, перед тим як перебудовуватиполітику США щодо Росії.

Ставши президентом, Трамп матиме право ігнорувати факти і заклики союзників про необхідність протистояти Путіну. Однак багато хто у Вашингтоні сподівається, що їм вдасться - шляхом тиску і переконання - запобігти початку нового перезавантаження відносин з Росією, - пише політичний оглядач Джош Роґин у виданні The Washington Post.
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