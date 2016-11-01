Буковинцям нагадують правила експлуатації пічного опалення

Для попередження пожеж у житлі необхідно дотримуватися наступних правил безпечної експлуатації пічного опалення:
• Піч, димова труба в місцях з'єднання з дерев'яними горищними або міжповерховими перекриттями повинні мати потовщення цегельної кладки - оброблення. Не слід забувати і про потовщення стінок печі.
• Надзвичайно небезпечно залишати розтоплені печі без нагляду або на догляд малолітніх дітей. Не можна застосовувати для розтоплення печей горючі і легкозаймисті рідини.
• Будь-яка піч повинна мати самостійний фундамент і не примикати всією площиною однієї зі стінок до дерев'яних конструкцій. Потрібно залишати між ними повітряний проміжок.
• На дерев’яній підлозі перед топкою необхідно прибити металевий лист, розмірами не менш 50 на 70 см.
• Щоб не допускати перекалу печі рекомендується топити її 2-3 рази на день і не довше, ніж по півтори години.
• За 3 години до сну топити піч потрібно припинити.
• Щоб уникнути утворення тріщин в кладці, потрібно періодично прочищати димохід від сажі, яка накопичується у ньому.
• Не сушіть на печі речі і сирі дрова. Стежте за тим, щоб меблі, фіранки знаходилися не менше ніж за півметра від масиву печі.
• У жодному разі не можна топити піч дровами, які по довжині довші за топковий отвір.
• У місцях, де горючі та важкогорючі конструкції будинків (стіни, перегородки, перекриття, балки) примикають до печей і димохідних труб, необхідно передбачити оброблення з вогнезахисних матеріалів.
Чернівецькій міський відділ Управління ДСНС України у Чернівецькій області