Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:54
22 листопада

Буковинцям нагадують правила експлуатації пічного опалення

15:41
22 листопада

На Кіцманщині лісова охорона виявила незаконну рубку на майже 200 тис. грн

15:38
22 листопада

23 листопада – останній день подачі документів до рибного патруля Чернівців

12:59
22 листопада

Координаційний центр з надання правової допомоги та Державна служба зайнятості (Центральний апарат) об’єднали зусилля з метою забезпечення для громадян доступу до безоплатної правової допомоги

12:58
22 листопада

В чернівецькій податковій - «тиждень права»

12:51
22 листопада

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили 12 млн. грн.

12:50
22 листопада

Умова перебування на єдиному податку – відсутність податкових боргів

12:36
22 листопада

Ринок транспортних послуг у січні–жовтні 2016 року

12:28
22 листопада

У Чернівецькій області заочно судитимуть учасника терористичної організації «ДНР»

12:26
22 листопада

Чернівчани з депозитів сплатили 45 млн. грн. податку

12:25
22 листопада

Цьогоріч на податкових пільгах чернівецький бізнес заощадив 180,5 млн. грн.

14:16
21 листопада

Дні Пауля Целана в Чернівцях (заходи)

12:56
21 листопада

Буковинка намагалась передати в установу виконання покарань наркотичний засіб

12:39
21 листопада

Чернівецьким виробникам повернули 49,3 млн. грн. ПДВ

12:37
21 листопада

Звільнено від податків благодійну допомогу від релігійних організацій

11:43
21 листопада

Для чернівецьких школярів провели уроки безпеки

11:41
21 листопада

У чернівецькому ліцеї дискутуватимуть про любов, смерть та красу

11:25
21 листопада

Бюджет Чернівців від торгівлі отримав 209 мільйонів

11:25
21 листопада

Цьогоріч на податкових пільгах чернівецький бізнес заощадив 180,5 млн. грн.

11:24
21 листопада

Критерії визначення малих, середніх та великих платників

19:34
19 листопада

На Хотинщині планують створити геріатричний пансіонат

17:22
19 листопада

Від початку року на Буковині зникло більше трьох сотень людей

15:19
19 листопада

У Боянах водій помер за кермом через серцевий напад

14:05
19 листопада

За фактом перекриття траси «Чернівці – Порубне» розпочато кримінальне провадження

11:55
19 листопада

Ощадливі буковинці зможуть отримати субсидійні гроші на руки

Всі Новини »
Колонка автора

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Друцул з Кіцманя звільнила учасників АТО з роботиПравда і кривда. Нездорова атмосфера в чернівецькому оз ...Що таке «Шатун» і як його приборкати?Організатори "Шатуна" пропонують 1000 гривень за день ...В жовтні чернівчани отримали шокуючі платіжки за теплоЩО, ЗНОВУ?!Обшанський проти биків ЧинушаВін присвятив себе людям і УкраїніЧи повинен батько сплачувати аліменти на дитину після ї ...Небайдужі чернівчани вимагають розібратись з нарахуванн ...На Буковині проживає майже мільйон людей22 листопада о 14:30Губернатор Буковини Фищук зустрівся з громадськими акти ...У підприємців є право на податковий кредит без накладно ...Ляшко заявив, що Тимошенко і ВО "Батьківщина" віддаду ...
Що, Де, Коли
22 листопада о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Олексія Гайдая на тему: «Про готовність служб до роботи в складних погодних умовах зимового періоду».
22 листопада о 14.00
вул. Заньковецької, буд.6, офіс Чернівецької обласної організації РПЛ відбудеться прес-конференція депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка на тему: «Підсумки роботи депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка за рік».
22 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
23 листопада о 10.00
у Ратуші відбудеться відкриття науково-практичного семінару «Досвід та перспективи управління об’єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх буферними (охоронними) зонами».
23 листопада о 14:20
у ліцеї № 4 (актовий зал, І поверх, вул. Небесної Сотні 18а) відбудеться читання і обговорення двомовної книжки американського письменника Ейтана Борітцера «Що таке Смерть?», яка побачила світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці».
23-25 листопада
23-25 листопада
24 листопада о 10.00
в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації, ІІІ поверх, каб. 301 (мала зала) відбудеться прес-конференція за участі начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Хохуляка В.В. та заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Босого О.Д. щодо необхідності до 1 січня 2017 року привести установчі документи громадських формувань у відповідність до норм Податкового кодексу України.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00


Календар
«    Листопад 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Партнери

Буковинцям нагадують правила експлуатації пічного опалення

Сьогодні, 15:54 / Коментарів: 0
Для попередження пожеж у житлі необхідно дотримуватися наступних правил безпечної експлуатації пічного опалення:

• Піч, димова труба в місцях з'єднання з дерев'яними горищними або міжповерховими перекриттями повинні мати потовщення цегельної кладки - оброблення. Не слід забувати і про потовщення стінок печі.
• Надзвичайно небезпечно залишати розтоплені печі без нагляду або на догляд малолітніх дітей. Не можна застосовувати для розтоплення печей горючі і легкозаймисті рідини.
• Будь-яка піч повинна мати самостійний фундамент і не примикати всією площиною однієї зі стінок до дерев'яних конструкцій. Потрібно залишати між ними повітряний проміжок.
• На дерев’яній підлозі перед топкою необхідно прибити металевий лист, розмірами не менш 50 на 70 см.
• Щоб не допускати перекалу печі рекомендується топити її 2-3 рази на день і не довше, ніж по півтори години.
• За 3 години до сну топити піч потрібно припинити.
• Щоб уникнути утворення тріщин в кладці, потрібно періодично прочищати димохід від сажі, яка накопичується у ньому.
• Не сушіть на печі речі і сирі дрова. Стежте за тим, щоб меблі, фіранки знаходилися не менше ніж за півметра від масиву печі.
• У жодному разі не можна топити піч дровами, які по довжині довші за топковий отвір.
• У місцях, де горючі та важкогорючі конструкції будинків (стіни, перегородки, перекриття, балки) примикають до печей і димохідних труб, необхідно передбачити оброблення з вогнезахисних матеріалів.

Чернівецькій міський відділ Управління ДСНС України у Чернівецькій області
СХОЖІ НОВИНИ:
МНС-ники Буковини нагадують про правила пожежної безпекиБуковинці дотримуйтесь правил пожежної безпеки!Буковинець загинув під час пожежі у власному будинкуЗ початком опалювального сезону необхідно чітко дотримуватись правил протип ...У Киселеві у вогні загинула пенсіонерка
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"