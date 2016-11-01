Безкоштовно вивчати польську мову тепер можна в Чернівцях

ФОНД «ВІКНО НА СХІД» пропонує жителям міста Чернівців та області безкоштовно вивчити польську мову.
Вже другий рік поспіль в Інтернеті працює безкоштовна он-лайн платформа www.polskijazyk.pl
, що дозволяє самостійно навчатися і вдосконалювати власні знання, а також ближче знайомитися з історією і культурою Польщі.
Протягом першого року роботи в системі зареєструвалося понад 27 тис. користувачів. Нові можливості, які пропонують розробники у цьому році, є україномовна та мобільна версії платформи. Тепер вивчати мову зручно на будь-якому пристрої, незалежно від розміру екрана. Також оновилися самі курси – додається можливість вчити мову на рівні B2 – максимально можливий при самостійному вивченні.
Першими ці новинки можуть випробувати користувачі нашого сайту. Починаючи з азів – рівня А1 (для початківців) – вони можуть дійти до B1 чи B2 (впевнений користувач), при яких матимуть змогу здавати офіційний мовний іспит на отримання сертифіката.
Над методичної частиною платформи polskijazyk.pl
працювали провідні фахівці-філологи з багаторічним досвідом навчання польські мови іноземців.
Унікальність платформи в тому, що вона створена спеціально для людей, які говорять по-українськи чи по-російськи, з урахуванням всіх мовних особливостей.
На думку авторів проекту, мовна платформа допоможе українцям краще пізнати власну мову, познайомитися з польською культурою, а також буде корисна молодим людям, які збираються вчитися або працювати в Польщі.Почати вивчати польську безкоштовно можна просто зараз
перейшовши за посиланням www.polskijazyk.pl
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