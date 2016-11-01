23 листопада – останній день подачі документів до рибного патруля Чернівців

23 листопада останній день подачі документів для конкурсного відбору на посади керівників до рибоохоронного патруля у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
«Очікується, що заробітна плата патрульним буде складати 8-9 тис грн., за рахунок внутрішньої оптимізації та отримання додаткового фінансування в рамках державного бюджету. Планується, що наступного року патрульні будуть отримувати близько 10 тис грн», - наголосив Голова Держрибагентства Ярема Ковалів.
Запрошуємо всіх тих, кому небайдужий стан рибного господарства України, хто відчуває в собі сили задля роботи в рибоохоронному патрулі подавати документи, проходити конкурс. Галузі потрібні вмотивовані, чесні, порядні люди.
Конкурс до рибного патруля відбудеться відповідно до вимог нової редакції Закону «Про державну службу», включатиме електронне тестування та співбесіду. Обрані керівники координуватимуть процес відбору інспекторського складу рибних патрульних у відповідних регіонах.
Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає поштою (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а) комісії наступні документи. З переліком можна ознайомитись за посиланням.
За додаткової інформації звертайтесь за телефоном: (044) 486-99-18 або на електронну адресу: kadry@darg.gov.ua
Нагадуємо, з умовами проведення конкурсу, посадовими обов’язками, кваліфікаційними вимогами можна ознайомитись за посиланням.
Запуск рибоохоронного патруля на території всієї України є складовою Концепції реформування рибного господарства. Відповідно до неї 30.09.2015 р. КМУ було прийнято Постанову №894 «Питання функціонування територіальних органів Державного агентства рибного господарства», відповідно до якої розпочалася реформа органів рибоохорони: ліквідація діючих органів рибоохорони та створення нового органу «рибоохоронного патруля».