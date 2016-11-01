В офісі Медведчука у Києві невідомі вщент потрощили вікна

Трощили вікна цеглинами та камінням. Після того кинули під будівлю офісу димовухи.
Націоналісти вщент побили вікна в офісі Медведчука. Молодики розбили 6 вікон. Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на Depo.Київ.
Трощили вікна цеглинами та камінням. Після того, вони кинули під будівлю офісу димовухи. Через це під будівлю офісу негайно приїхали пожежники. У свою чергу, поліція ніяк не реагувала на дії націоналістів.
Наразі усі ті, хто розбивали вікна, повернулися на Майдан. Біля офісу Медведчука залишилися журналісти і правоохоронці.
На жаль, це був салон краси. Офіс Медведчука знаходиться на другому поверсі