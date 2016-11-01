У центрі Києва мітингувальники розтрощили приміщення "Сбербанку"

За словами очевидців, правоохоронці не заважали людям бити вікна у банку.
У центрі Києва тривають акції протесту. Як передає кореспондент сайту Патріоти України, через сутички на площі Льва Толстого двох людей госпіталізували.
Біля підземного переходу стоїть густий дим, люди підпалили шини біля офісу Медведчука. У приміщенні "Сбербанку" на площі Толстого мітингувальники розбили вікна. "Правоохоронці не втручалися, і лише потім "запакували 12 чоловік", - кажуть очевидці. На площі чергують парамедики.
Спецкореспондент Анна Бондаренко