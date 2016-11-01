Координаційний центр з надання правової допомоги та Державна служба зайнятості (Центральний апарат) об’єднали зусилля з метою забезпечення для громадян доступу до безоплатної правової допомоги

1 листопада Координаційний центр з надання правової допомоги та Державна служба зайнятості (Центральний апарат) уклали Меморандум про співпрацю.
У рамках співпраці передбачається, що у усіх без винятку центрах зайнятості України будуть облаштовані робочі місця для фахівців центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги. Тож відвідувачі центрів зайнятості зможуть отримати у них консультації із правових питань, а також доступ до інших видів правової допомоги.
Те, що тепер у центрах зайнятості можна буде отримувати юридичні консультації із будь-яких питань свідчить про те, що державні послуги стають для українців все більш якісними та доступними.
Співпраця Служби зайнятості та Координаційного центру з надання правової допомоги допоможе сотням тисяч українців.
Сьогодні в Україні діють точки доступу до безоплатної правової допомоги в усіх регіонах. Віднедавна вони є і у районних центрах та малих містах. Постійне йде праця над тим, аби розширити можливості доступу до безоплатної правової допомоги для місцевих громад і зробити зміст таких послуг максимально наближеним до їх потреб. Співпраця із центрами зайнятості щодо облаштування у них дистанційних пунктів доступу до правової допомоги сприятиме кращій реалізації права громадян на працю та інших трудових прав.
У рамках виконання Меморандуму сторони домовилися також про те, що для безробітних будуть проводитися інформаційні заходи спрямовані на підвищення рівня правової обізнаності населення щодо захисту їхніх прав.
В’ячеслав ХОХУЛЯК
начальник Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області