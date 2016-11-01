В чернівецькій податковій - «тиждень права»

Чернівецькі податківці щороку долучаються до Всеукраїнського тижня права, що спрямований на утвердження в Україні правової держави, на підняття рівня правової культури, поваги до найвищих цінностей, які охороняються правом.
Чернівецька ОДПІ запрошує студентів навчальних закладів та їх викладачів на «Дні відкритих дверей» до Центру обслуговування платників податків з 5 по 9 грудня. Під час екскурсій усі бажаючі матимуть змогу більше дізнатись про основні напрямки роботи податкової інспекції в сучасних умовах, переваги подання податкової звітності в електронному вигляді, електронні сервіси, отримати відповіді з питань оподаткування, тощо.
Для реєстрації просимо звертатися за тел.:095-33-75-914, або на ел. пошту: roziasnen@ukr.net.