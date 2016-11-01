Ринок транспортних послуг у січні–жовтні 2016 року

У січні–жовтні п.р. автомобільним транспортом області перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 1,7 млн.т вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 838,8 млн.ткм. У порівнянні з січнем–жовтнем 2015р. обсяг перевезених вантажів зменшився на 4,7%, вантажооборот – на 0,7%. Про це повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій обл.
Разом з тим, у порівнянні з січнем–жовтнем 2015р. в автоперевізників м.Чернівців та більшості районів зафіксовано збільшення обсягів перевезення вантажів. Обсяг вантажообороту збільшили автоперевізники шести районів. Найсуттєвіше збільшення як обсягів перевезення вантажів, так і вантажообороту зафіксовано в автоперевізників Вижницького та Сокирянського, а зменшення – Новоселицького районів.
Пасажирським автотранспортом області було перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 25,1 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот у обсязі 595,6 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–жовтнем 2015р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом зменшився на 25,4%, пасажирооборот – на 44,5%.
Зменшення кількості перевезених пасажирів порівняно з січнем–жовтнем 2015р. відбулось в автоперевізників усіх регіонів області, найвагоміше – Новоселицького та Путильського, а пасажирообороту – Новоселицького та Заставнівського районів.