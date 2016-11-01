У Чернівецькій області заочно судитимуть учасника терористичної організації «ДНР»

Прокуратура Чернівецької області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно 34-річного жителя Донецької області за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України( участь в діяльності терористичної організації). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Під час спеціального досудового розслідування, яке проводило УСБУ у Чернівецькій області за процесуального керівництва прокуратури, встановлено, що обвинувачений з травня 2014 року є членом терористичної організації «Донецька народна республіка» та брав активну участь в бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України та працівників правоохоронних органів поблизу Донецького аеропорту.
Наразі зловмисник бере участь в бойових діях у складі незаконного збройного формування в районі Макіївки та Старомихайлівки Донецької області.
За співпрацю з терористами йому загрожує до 15 років позбавлення волі.