У четвер, 1 грудня, в Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація книги «Перехожі. Південно-Східна Азія» Богдана Логвиненка. Це хороша нагода не лише отримати автограф відомого мандрівника та блогера, а й почути поради, без чого не варто їхати у Таїланд, Лаос, В’єтнам, Малайзію та Сінгапур. Початок зустрічі о 19:00. Вхід вільний. Модерує Лілія Шутяк.
Мабуть, у багатьох із нас виникала думка, читаючи історії з Facebook Богдана Логвиненка: «І чому це досі не стало книгою?». Бажання мають здатність реалізуватися, тож в результаті у «Видавництві Старого Лева» світ пбачила книга неймовірних історій про подорожі екзотичними країнами. Їі герої такі ж як і ми з вами, а, може, й ми самі — звичайні перехожі з незвичайними пригодами. «Це уривки із життя різних людей, фрагменти наших раптових зустрічей, а часом — підглядання у шпарину. Мандрівники часто описують подорожі суто через власну призму. А ці тексти — невеличка спроба побачити мандри очима інших людей», - каже Богдан Логвиненко.
«Перехожі» — це 2,5 років подорожей автора Південно-Східною Азією. Це шматочки Таїланду, Лаосу, В’єтнаму, Малайзії, Сінгапуру, вміщені на 220 сторінках книги. Це портрети корінних мешканців і туристів, індійських студентів і в’єтнамських мільйонерів, типових таксистів і нетипових власників кафе. «Історії «Перехожих» майже не пов’язані одна з одною, тож їх можна читати як завгодно: з початку, середини чи кінця, - додає автор. - Це те, що вдалося записати під час подорожей — на вісімдесятому поверсі хмарочоса, під пальмовим листком, яким я закривався від дощу, на мішках з бананами... У потягах, автобусах, на літаках, човнах — і навіть на мопеді».