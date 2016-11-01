Що, Де, Коли

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Олексія Гайдая на тему: «Про готовність служб до роботи в складних погодних умовах зимового періоду».

вул. Заньковецької, буд.6, офіс Чернівецької обласної організації РПЛ відбудеться прес-конференція депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка на тему: «Підсумки роботи депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка за рік».

у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.