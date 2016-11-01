У Чернівцях відкрито меморіальну дошку Герою Небесної Сотні Ігорю Дмитріву

21 листопада, в День Гідності та Свободи у столиці Буковини відбулося урочисте відкриття пам’ятної дошки Герою Небесної Сотні Ігорю Дмитріву, який загинув під час Революції гідності у лютому 2014 року. Участь в урочистостях взяв голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян. Про це інформує прес-служба обласної ради.
«Такі молоді люди як Ігор Дмитрів пожертвували собою заради всіх нас та заради змін на краще. Саме тому їх подвиг повинен бути для кожного
українця, а надто для владників, своєрідним нагадуванням того, що ідеї Майдану повинні бути втілені у життя. Адже ми не маємо права обманути
довіру людей, ми не маємо права втратити державність, за яку заплатили таку дорогу ціну», – відзначив посадовець, звертаючись до присутніх.
Меморіальну дошку встановлено на фасаді будівлі Чернівецького юридичного інституту Одеської національної юридичної академії, що на вулиці Сковороди, 7 обласного центру.