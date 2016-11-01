Повернення на Майдан

Ми ще довго повертатимемось в цей день на Майдан. Кожен зі своїм і кожен по своєму. Хто з прапором, хто подумки. Хто зі спогадами, хто з сльозами. Хто з надією і все ще вірою у кращу країну. А хто з розпачем і безліччю запитань без відповідей. Одні з нарешті зреалізованим прагненням влади. Інші – зі зламаним ребром чи зрушеною психікою. Декілька – з новими підприємствами, автомобілями і нерухомістю. А більшість - з обпльованою душею. І усі – з сумним висновком про правдивість слів шотландського письменника Карлайла про те, що будь-яку революцію задумують романтики, здійснюють фанатики, а користуються її плодами відверті негідники.Василь Філіпчук