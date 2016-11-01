Що очікувати від 18 саміту Україна - ЄС?

Наш кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Треба бути відвертим самому собі і не завищувати планку очікувань. Безвізу не буде - хоча, це й не головне. Головне, я вважаю, те, що пробуксовує ратифікація Угоди про асоціацію в Нідерландах. З одного боку вона формально ратифікована, однак референдум поставив над нею "знаки запитання". Тому 24 листопада сторони спробують знайти ТРИСТОРОННІЙ компроміс між Нідерландами, ЄС і Україною щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі.
Чи буде цей компроміс знайдено? Ні. Будуть намічені шляхи для його пошуку.
І традиційні питання останніх трьох років: становище на Донбасі, анексія Криму і права людини в Криму, продовження санкцій проти Росії.
Що привезе з Брюсселя до Києва Петро Порошенко? Реально - це куций, але важливий висновок: ЄС не буде скасовувати санкції до повного виконання Росією Мінських домовленостей.Очікується підписання меморандуму про співпрацю в енергетичній сфері.
Оце, мабуть, і все
P.S. Зазвичай, коли президент України приїзди до Брюсселя - він відвідував установи ЄС і штаб-квартиру НАТО. Не знаю як цього разу. Можливо, якась формальна зустріч і відбудеться. Проте, нічого нового на цьому векторі, на жаль, не очікується.