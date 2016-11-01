З'явились фото снайперів, які розстрілювали Майдан

Британське видання Daily Beast публікувало фото снайперів, які могли розстрілювати активістів Революції гідності в лютому 2014 року.
Про це повідомили в Національному бюро розслідувань України.
Активісти загинули від снайперських куль у шию або голову. Рани свідчили, що стріляли добре навчені, підготовлені снайпери.
Автор фото Джеймі Детмер запевняє, що всі знімкиї зробив саме 20 лютого у внутрішньому дворі однієї із силових структур, яка займає семиповерхову будівлю та розташована поблизу майдану Незалежності.
Починаючи з 18 лютого 2014 го, у сутичках у центрі Києва постраждали 1528 людей, загинули 103 учасника антиурядових протестів. 166 вважаються зниклими без вісти.
75% убитих і поранених активістів Майдану отримали кульові поранення зі снайперських гвинтівок.
Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії,
25 листопада Януковича допитуватимуть по справі Майдану.
Джерело: http://gazeta.ua