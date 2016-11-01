Дні Пауля Целана в Чернівцях (заходи)

Із нагоди 96-ї річниці від дня народження Пауля Целана запрошуємо вас у Paul Celan Literaturzentrum (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) на запашну каву та цікаві зустрічі впродовж трьох днів: 23 листопада,
17:30 - показ фільму німецькою мовою “Paul Celan – Dichter ist, wer menschlich spricht”;
18:30 – Пауль Целан: експериментальна трансформація почутого у візуальні форми «Visual Poems».24 листопада, 18:00
- відеолекція Сергія Жадана про Пауля Целана та його повоєнну творчість, читання віршів Целана.25 листопада, 18:30
- презентація поетичної збірки "Злам подиху" Пауля Целана за участю перекладача Петра Рихла. Модератор: Лілія Шутяк.