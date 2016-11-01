Буковинка Матіос опублікувала е-декларацію через місяць після закінчення терміну подачі

Нардеп задекларувала норкову шубу і 14 тис. доларів готівки.
Електронна декларація депутата Верховної Ради України від фракції "Блок Петра Порошенка" Марії Матіос була опублікована через місяць після закінчення офіційного терміну подачі. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Так, нардеп зазначила, що володіє земельною ділянкою в Києві площею 606 кв. м і вартістю 404 гривні (на момент придбання у 2001 році), садовим будинком площею 165,8 кв. м і вартістю 14 922 гривні (на момент придбання у 2001 році).
Також парламентар володіє комунальною квартирою на 50 кв. м і 50% квартири в Києві площею 45.1 кв. м. Згідно з документом, Матіос задекларувала норкову шубу, колекцію з 5 картин українських художників 20-21 століть і колекцію старовинної української одягу і вишиванок.
Також депутат вказала, що в минулому році витратила 110 000 гривень на придбання одягу в Україні і 84 000 гривень на придбання автомобіля Chevrolet Lacetti 2005 року випуску в Україні.
Крім того, вона задекларувала авторські права на 36 книг і 9 театральних постановок в 2015 році.
Згідно з декларацією, серед доходів депутата 77 979 гривень склала зарплата, 80 559 гривень - нарахування пов'язані з виконанням депутатських повноважень, 207 900 гривень - гонорари від видавництва Haymon Verlag, 89 100 гривень - гонорарів від видавництва Editions Gallimard, 26 000 гривень - гонорарів від видавництва EUA "Eugrimas", 10 000 гривень - гонорарів від видавництва "Літературна агенція" Піраміда ".
Відзначимо також, що Матіос зберігає 995 доларів на рахунку в банку і 14 тис. доларів готівки.
Нагадаємо, раніше в НАЗК повідомляли, що е-декларації не подали 3 парламентаря: Марія Матіос ("Блок Петра Порошенка"), Олександр Онищенко ("Воля народу") і позафракційний Сергій Клюєв. Крім того, ще дев'ять народних депутатів, серед яких Юрій-Богдан Шухевич (Радикальна партія Олега Ляшка), подали декларації несвоєчасно.
Джерело: https://www.rbc.ua