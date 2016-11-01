Двоє буковинців загинули внаслідок пожежі

Чернівецька область: протягом вихідних сталося 3 пожежі, під час яких загинуло 2 людей
19 листопада у с. Нижні Станівці Кіцманського району виникла пожежа у житловому будинку. За попередньою інформацією, до пожежі призвело паління у ліжку власника будинку. Чоловік запалив сигарету і, швидше за все, заснув. Недопалок впав у постільні речі і спричинив тління. Оскільки чоловік проживав один, пожежу помітили мешканці села вже тоді, коли будинок був сильно задимлений, і викликали рятувальників. На місце події було направлено вогнеборців з м. Кіцмань та місцеву пожежну команду с. Нижні Станівці, які ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали на момент прибуття. Під час ліквідації пожежі всередині будинку рятувальники виявили в одній із кімнат тіло 81-річного власника. На жаль, чоловік був вже без ознак життя.
Вранці 20 листопада у м. Кіцмань сталася пожежа в квартирі житлового будинку. Повідомлення про пожежу надійшло від сусідів, які прокинулися від сильного запаху диму і виявили загорання у квартирі поверхом нижче. За попередньою інформацією, напередодні власниця квартири, у якій виникла пожежа, запалила свічку і заснула. Свічка впала на килим і спричинила загорання домашніх речей. На ліквідацію пожежі було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 9 м. Кіцмань. Рятувальники, одягнувши апарат захисту органів дихання і зору, ввійшли всередину приміщення, де виявили тіло 84-річної власниці квартири. Ймовірно, жінка померла від отруєння чадним газом.
Також 18 листопада у м. Чернівцях на вул. Калинівській горів автомобіль «BMW». Пожежа виникла у моторному відсіку авто. Оскільки площа пожежі була незначною, її було ліквідовано власником за допомогою вогнегасника до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.