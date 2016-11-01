КАНАДА ГОТОВА ПІДПИСАТИ З УКРАЇНОЮ ВІЙСЬКОВУ УГОДУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО – ПОСОЛ

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Міністр оборони Канади Харджит Саджан повідомив, що робота над угодою про співробітництво з Україною з канадського боку завершена
Оттава завершила роботу над текстом Угоди про співробітництво між міністерствами оборони Канади та України і готова до її підписання. Про це за результатами зустрічі між міністром оборони Канади Харджитом Саджаном та віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко, передає "Укрінформ".
"На зустрічі міністр Саджан повідомив, що робота над Угодою з канадського боку завершена, тож тепер оборонні відомства обох країн активно шукатимуть час і місце для її підписання", - зазначив він.
Нагадаємо, Іванна Климпуш-Цинцадзе перебуває із кількаденним офіційним візитом у Канаді.
Угода про співробітництво між міністерствами оборони Канади та України є міжвідомчим договором, необхідним для відкриття Україні доступу до канадського ринку зброї.
Як повідомляв 5.ua, Порошенко вніс на розгляд ВР проект Закону щодо ЗВТ між Україною та Канадою.