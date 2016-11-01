Буковинка намагалась передати в установу виконання покарань наркотичний засіб

29-річна мешканка м. Чернівці намагалась передати своєму співмешканцю, який перебуває в Чернівецькій установі виконання покарань № 33, наркотичний засіб.
Під час огляду продуктової передачі працівники установи виконання покарань виявили згорток з подрібненою речовиною у кульковому чоловічому дезодоранті.
За скоєне кримінальне правопорушення Шевченківський районний суд м. Чернівці засудив жінку до 5 років позбавлення волі.
Зважаючи на те, що засуджена свою вину визнала та підписала угоду з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури про визнання винуватості, а також у неї на утриманні перебуває двоє малолітніх дітей, на підставі ст.75 КК України її звільнено від відбування основного покарання з випробуванням на 3 роки - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.