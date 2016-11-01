Сьогодні християни відзначають день собору архистратига Михаїла

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21 листопада

Дні Пауля Целана в Чернівцях (заходи)

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21 листопада

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21 листопада

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21 листопада

Для чернівецьких школярів провели уроки безпеки

11:41
21 листопада

У чернівецькому ліцеї дискутуватимуть про любов, смерть та красу

11:25
21 листопада

Бюджет Чернівців від торгівлі отримав 209 мільйонів

11:25
21 листопада

Цьогоріч на податкових пільгах чернівецький бізнес заощадив 180,5 млн. грн.

11:24
21 листопада

Критерії визначення малих, середніх та великих платників

19:34
19 листопада

На Хотинщині планують створити геріатричний пансіонат

17:22
19 листопада

Від початку року на Буковині зникло більше трьох сотень людей

15:19
19 листопада

У Боянах водій помер за кермом через серцевий напад

14:05
19 листопада

За фактом перекриття траси «Чернівці – Порубне» розпочато кримінальне провадження

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17:04
18 листопада

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13:30
18 листопада

Як роботодавцю отримати інформацію про загибель, перебування в полоні, зниклих безвісти військовослужбовців?

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18 листопада

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12:24
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Від чернівецьких підприємств бюджет отримав 90,8 млн. грн. податку на прибуток

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Ліквідація основних засобів: що з ПДВ

12:21
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Як виправити помилку у поданому звіті з ЄВ до закінчення терміну подання

12:11
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12:07
18 листопада

Право батька на відпустку для догляду за дитиною до 3-х років

12:05
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За працівником, що проходить військову підготовку зберігається середній заробіток

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Бюджет Чернівців від торгівлі отримав 209 мільйонів

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Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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Що, Де, Коли
21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
21 листопада о 16.00
у каб. 202 відбудеться брифінг Чернівецького міського голови Олексія Каспрука.
22 листопада о 14.00
вул. Заньковецької, буд.6, офіс Чернівецької обласної організації РПЛ відбудеться прес-конференція депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка на тему: «Підсумки роботи депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка за рік».
22 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
23 листопада о 14:20
у ліцеї № 4 (актовий зал, І поверх, вул. Небесної Сотні 18а) відбудеться читання і обговорення двомовної книжки американського письменника Ейтана Борітцера «Що таке Смерть?», яка побачила світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці».
23-25 листопада
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25 листопада о 17.00


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Сьогодні християни відзначають день собору архистратига Михаїла

Сьогодні, 12:54 / Коментарів: 0
21 листопада християни відзначають день собору архистратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних.

Сьогодні християни відзначають день собору архистратига Михаїла


Архистратиг Михаїл, ім’я якого означає «хто, як Бог?» Або «хто рівний Богові?» є вождем небесних сил, тому і називається архистратигом, тобто воєначальником сил Господніх. Коли одержимий гордістю Денниця повстав проти Бога й потягнув за собою безліч інших духів, тоді святий архистратиг Михайло явився захисником Божої слави, закликав інших ангелів повстати проти зла і перебувати в покорі Господу. У церковних співах він оспівується як «ангельських ликів чиноначальник», «Трисонячного Божества повстанець». Сьогоднішнє свято носить назву собору, тому що в цей день прославляються всі безплотні сили небесні.

Це свято – головне з усіх свят на честь святих ангелів. У просторіччі він іменується Михайловим днем і дуже шанується віруючими людьми. Собор – возз’єднання, спільнота всіх святих ангелів на чолі з Михаїлом архистратигом, які все разом і одноголосно славлять святу трійцю, одностайно служать Богові.

Архистратиг Михаїл – вождь небесних сил, на іконах його зображують у грізному і войовничому вигляді: на голові шолом, у руці – меч або спис. Під ногами – уражений ним дракон. З ким же воює цей відважний ватажок? Знаємо, що весь ангельський світ, створений ще до появи людини і всього видимого, був наділений великими досконалостями і дарами. Ангели, подібно до людей, мали вільну волю. Вони могли зловживати цією свободою волі і впасти в гріх. Це і відбулося з одним з верховних ангелів – Денницею, який відкрив у собі джерело зла і гордості і повстав проти свого Творця. Духовний світ похитнувся і частина ангелів пішла за Денницею. У цей момент з ангельської спільноти виступив архистратиг Михаїл і вимовив: «Ніхто як Бог!», – звертаючись з цим закликом до всіх ангелів. Цими словами він показав, що визнає тільки одного єдиного Бога, Творця і Володаря усього всесвіту. Боротьба була важкою, бо Денниця був наділений великими достоїнствами. Але сили добра перемогли, і Денниця був скинутий з неба з усіма своїми послідовниками. А архангел Михаїл утвердився як вождь усього ангельського світу, вірного Богові.

З тих пір в руках архістратига меч, тому що сатана, скинутий з неба, не заспокоюється. Впалим ангелам не дозволено проникати до вищих областей світобудови і тому всю свою лють вони спрямували на людей, і в першу чергу на віруючих в Бога. Михаїл не перестає воювати з ангелами зла і темряви, захищаючи вірних чад Божих від їх підступів.

А історія святкування собору архистратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних така: ще в апостольські часи було поширене хибне вчення про ангелів. Серед християн з’явилися єретики, які поклонялися янголам як богам і вчили, що видимий світ створений не Богом, а ангелами, вважаючи їх вище Христа. Це вчення було настільки небезпечним, що святі отці були змушені скликати в Лаодикії помісний собор (IV століття), на якому було засуджено поклоніння янголам і встановлено благочестиве шанування ангелів як служителів Божих, охоронців людського роду, і наказали святкувати собор архістратига Михаїла та інших небесних сил 8 листопада за старим стилем (21 листопада – за новим). Дата святкування вибрана не випадково. Листопад – це дев’ятий місяць після березня, який вважається першим місяцем після створення світу. На відзначення дев’яти ангельських чинів саме в листопаді – встановлено свято ангелів. Восьме число вказує на день страшного суду, в якому безпосередню участь візьмуть ангели. Саме вони будуть свідчити на суді про наше життя і справи – праведні або неправедні, передає сайт Ближче до Бога.

http://zik.ua/news/2016/11/21/sogodni_hrystyyany_vidznachayut_den_soboru_arhystratyga_myhaila_994651
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