Сьогодні християни відзначають день собору архистратига Михаїла

21 листопада християни відзначають день собору архистратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних.Архистратиг Михаїл, ім’я якого означає «хто, як Бог?» Або «хто рівний Богові?» є вождем небесних сил, тому і називається архистратигом, тобто воєначальником сил Господніх. Коли одержимий гордістю Денниця повстав проти Бога й потягнув за собою безліч інших духів, тоді святий архистратиг Михайло явився захисником Божої слави, закликав інших ангелів повстати проти зла і перебувати в покорі Господу. У церковних співах він оспівується як «ангельських ликів чиноначальник», «Трисонячного Божества повстанець». Сьогоднішнє свято носить назву собору, тому що в цей день прославляються всі безплотні сили небесні.Це свято – головне з усіх свят на честь святих ангелів. У просторіччі він іменується Михайловим днем і дуже шанується віруючими людьми. Собор – возз’єднання, спільнота всіх святих ангелів на чолі з Михаїлом архистратигом, які все разом і одноголосно славлять святу трійцю, одностайно служать Богові.Архистратиг Михаїл – вождь небесних сил, на іконах його зображують у грізному і войовничому вигляді: на голові шолом, у руці – меч або спис. Під ногами – уражений ним дракон. З ким же воює цей відважний ватажок? Знаємо, що весь ангельський світ, створений ще до появи людини і всього видимого, був наділений великими досконалостями і дарами. Ангели, подібно до людей, мали вільну волю. Вони могли зловживати цією свободою волі і впасти в гріх. Це і відбулося з одним з верховних ангелів – Денницею, який відкрив у собі джерело зла і гордості і повстав проти свого Творця. Духовний світ похитнувся і частина ангелів пішла за Денницею. У цей момент з ангельської спільноти виступив архистратиг Михаїл і вимовив: «Ніхто як Бог!», – звертаючись з цим закликом до всіх ангелів. Цими словами він показав, що визнає тільки одного єдиного Бога, Творця і Володаря усього всесвіту. Боротьба була важкою, бо Денниця був наділений великими достоїнствами. Але сили добра перемогли, і Денниця був скинутий з неба з усіма своїми послідовниками. А архангел Михаїл утвердився як вождь усього ангельського світу, вірного Богові.З тих пір в руках архістратига меч, тому що сатана, скинутий з неба, не заспокоюється. Впалим ангелам не дозволено проникати до вищих областей світобудови і тому всю свою лють вони спрямували на людей, і в першу чергу на віруючих в Бога. Михаїл не перестає воювати з ангелами зла і темряви, захищаючи вірних чад Божих від їх підступів.А історія святкування собору архистратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних така: ще в апостольські часи було поширене хибне вчення про ангелів. Серед християн з’явилися єретики, які поклонялися янголам як богам і вчили, що видимий світ створений не Богом, а ангелами, вважаючи їх вище Христа. Це вчення було настільки небезпечним, що святі отці були змушені скликати в Лаодикії помісний собор (IV століття), на якому було засуджено поклоніння янголам і встановлено благочестиве шанування ангелів як служителів Божих, охоронців людського роду, і наказали святкувати собор архістратига Михаїла та інших небесних сил 8 листопада за старим стилем (21 листопада – за новим). Дата святкування вибрана не випадково. Листопад – це дев’ятий місяць після березня, який вважається першим місяцем після створення світу. На відзначення дев’яти ангельських чинів саме в листопаді – встановлено свято ангелів. Восьме число вказує на день страшного суду, в якому безпосередню участь візьмуть ангели. Саме вони будуть свідчити на суді про наше життя і справи – праведні або неправедні, передає сайт Ближче до Бога.http://zik.ua/news/2016/11/21/sogodni_hrystyyany_vidznachayut_den_soboru_arhystratyga_myhaila_994651