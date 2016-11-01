Звільнено від податків благодійну допомогу від релігійних організацій

Законом від 6 жовтня 2016 року № 1667-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» передбачено, що доходи неприбуткових релігійних організацій можуть використовуватись не тільки для фінансування видатків на їх утримання та напрямів діяльності, визначених їх установчими документами, але й для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.
При цьому фінансування цих видатків не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Зоя ФЕДИК
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області